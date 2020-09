Bajban a brit pubok: este tízkor be kell zárniuk

Kedd este intéz televíziós beszédet az ország népéhez Boris Johnson brit miniszterelnök. Várhatóan ekkor jelenti be, hogy csütörtöktől este tízkor kell zárniuk az angliai puboknak, éttermeknek és más vendéglátóhelyeknek.

Előzőleg 3-asról 4-esre emelték a szigetország fertőzési készültségi szintjét. Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója szerint október közepére 50 ezer új fertőzés és november közepére napi 200 haláleset lehet, ha nem tesznek semmit.

A brit fertőzési görbe aggasztó képet mutat:

szeptember 5-én még 1800 körül járt a napi fertőzési adat, egy nappal később már harmadával volt magasabb. Az apró visszaesések ellenére a mutató hétfőre napi 4368-ra kúszott fel és a május eleji állapotokat idézi.

Boris Johnson a COBRA néven ismert miniszteri válságstáb tanácskozásán elnökölt kedden, ahol megjelentek a skót, walesi és észak-ír autonómiák vezetői. Ezek az országrészek Angliát nem mindig követve, saját hatáskörben szabályozzák a Covid-19 elleni fellépést.

Észak-Írországban például most teljesen megtiltják, hogy különböző háztartásban élő emberek mehessenek egymás otthonába.

Walesben már keddtől korlátozzák a pubok és bárok nyitvatartását.

Országos szinten a Johnson-kormány azt szeretné elérni, hogy az összes pubban és bárban csak biztonságos távolságra elhelyezett asztaloknál, ülve lehessen fogyasztani.

Sok vendéglátóhely már most odafigyel erre: az ajtónál megkérik az embert, hogy használjon fertőtlenítőt, utána a potenciális lekövetés érdekében meg kell adnia a nevét és elérhetőségét, majd "egyirányú forgalomban" haladhat tovább, rendelhet a pultnál és ülhet le. Van, ahol már most is csak asztali kiszolgálás van és nyilakkal jelzik, hogy merre lehet haladni, melyik ajtón lehet be- illetve kimenni.

Chris Whitty tiszti főorvos azt mondta: az emberek szakítsák meg a "szükségtelen kontaktust" a háztartások között, hogy "ne kerüljön ki a kontroll alól a koronavírus".

Sadiq Khan londoni főpolgármester korábban sürgette, hogy a fővárosban jövő héttől vezessenek be karantént.

A városvezető és a kormány viszonya azonban feszült,

és lehet, hogy nem vonják be a döntésbe.

Egyelőre azt sem tudni pontosan, hogy milyen egyéb korlátozásokra készül a brit kormány vagy a főváros, de kiszivárgott, hogy Johnson ismét otthoni munkára szólíthatja fel az irodai dolgozókat és mérlegeli egy "kapcsolás-megszakító" karantén ötletét. Ennek lényege, hogy

kéthetes időszakokra lehetne bevezetni korlátozást,

megszabnák, hogy valaki milyen messze mehet az otthonától és

ismét bezárnának a közeli kontaktusra épülő vállalkozások, például a fodrászok.

Megjelent a tudósításokban emellett a "blitzkrieg" - villámháború - kifejezés, azzal kapcsolatban, hogy a kormány gyorsan le akar sújtani azokra a vállalkozásokra, amelyek nem tartják be a rendelkezéseket. Bezárathatják például azokat az éttermeket és pubokat, amelyek hatnál több ember gyülekezését engedik egy csoportban - függetlenül attól a furcsa helyzettől, hogy egyszerre több hatos csoport is ülhet a vendéglátóhelyeken.

Nyitókép: MTI/EPA/Vickie Flores