Vészfrissítést adott ki az Apple, több mint két tucat hiba volt az iPhone-okban

Magyar idő szerint szerda este kiadta az Apple az iOS 26.3-as frissítőcsomagot, mely több új funkciót is hoz az iPhone-okra, valamint egy sor hiba javítását – írja a 9to5Mac híradása nyomán a hvg.hu.

A számos változást tartalmazó iOS 26 harmadik nagy frissítése egy új eszközt hoz a készülékekre, mellyel egyszerűbbé válik az iPhone-ok és az androidos eszközök közötti váltás. A használatához elég egymás mellé helyezni két mobilt, és megkezdhető az adatátvitel folyamata.

Jött még néhány új háttérkép is (csillagászattal kapcsolatos fotókkal), valamint a dinamikus időjárás-hátterekből is érkezett még két új.

Biztonsági javításokból viszont jóval többet tartalmaz az update, a szaklap összesen 37 betömött biztonsági rést számolt össze, ami egy szokatlanul magas szám. Ráadásul ezek között több olyan is van, ami igencsak súlyos.

Az iPhone-ok mellett az iPadek, Macek és Watch okosórák is kaptak frissítést, így érdemes mihamarabb telepíteni azokat valamennyi eszközre.