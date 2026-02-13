ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.05
usd:
319.48
bux:
130202.21
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Vészfrissítést adott ki az Apple, több mint két tucat hiba volt az iPhone-okban

Infostart

Az iOS 26.3-as frissítés nem sok újdonságot, ám annál több javítást hozott a felhasználóknak.

Magyar idő szerint szerda este kiadta az Apple az iOS 26.3-as frissítőcsomagot, mely több új funkciót is hoz az iPhone-okra, valamint egy sor hiba javítását – írja a 9to5Mac híradása nyomán a hvg.hu.

A számos változást tartalmazó iOS 26 harmadik nagy frissítése egy új eszközt hoz a készülékekre, mellyel egyszerűbbé válik az iPhone-ok és az androidos eszközök közötti váltás. A használatához elég egymás mellé helyezni két mobilt, és megkezdhető az adatátvitel folyamata.

Jött még néhány új háttérkép is (csillagászattal kapcsolatos fotókkal), valamint a dinamikus időjárás-hátterekből is érkezett még két új.

Biztonsági javításokból viszont jóval többet tartalmaz az update, a szaklap összesen 37 betömött biztonsági rést számolt össze, ami egy szokatlanul magas szám. Ráadásul ezek között több olyan is van, ami igencsak súlyos.

Az iPhone-ok mellett az iPadek, Macek és Watch okosórák is kaptak frissítést, így érdemes mihamarabb telepíteni azokat valamennyi eszközre.

Kezdőlap    Tech    Vészfrissítést adott ki az Apple, több mint két tucat hiba volt az iPhone-okban

apple

iphone

kiberbiztonság

hiba

javítás

frissítés

ios

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe

Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe
Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke az InfoRádióban részletezte: akár bérre, akár gépek megújítására fordíthatják a forrásokat, mindenképpen kulcsfontosságú segítséget kapnak a kormányzattól; vékony a határ, hogy a cukrászda üzemeltetése megtérüljön, de a vásárló távolmaradjon az árakat látva.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogy ha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütötték a szoftvercégeket, estek a nemesfémek is

Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütötték a szoftvercégeket, estek a nemesfémek is

A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi index is új történelmi csúcsra emelkedett ma, a nyitás után pluszba lendültek az európai és az amerikai piacok is. A befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre és a délután megjelenő amerikai makroadatra figyelnek, a heti friss munkanélküli segélykérelmek számáról kapunk mag friss statisztikát. A magyar tőzsdén az OTP és a Magyar Telekom nagyot emelkedett. Estére elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütötték a szoftvercégeket, de az aranyat és az ezüstöt is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után

Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után

Mikor fizet a bank, ha banki csalások áldozatai vagyunk? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Confident we will form the next government,' Bangladesh National Party tells BBC

'Confident we will form the next government,' Bangladesh National Party tells BBC

The Bangladesh National Party has told the BBC they have got the majority in the country's historic election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 05:24
Dráma a Balatonnál, egyre több helyi lakos küld szörnyű képeket, keresik az okokat
2026. február 13. 05:12
Ellepik Budapestet a rendőrök vasárnap estig
×
×
×
×