2026. február 13. péntek Ella, Linda
Woman using mobile phone in neon lights.
Nyitókép: Maria Korneeva/Getty Images

16 óra görgetés még nem függőség – mondta a perben az app vezére

Infostart

Az Instagram vezetője szerint az app napi 16 órányi pörgetése „problémás”, de nem függőség...

A látszólag túlzott közösségimédia-használat nem egyenlő a függőséggel – mondta Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója egy kaliforniai bíróságon, ahol azzal vádolják a platformot, hogy káros hatással van a kiskorúak mentális egészségére.

Mint a BBC alapján a hvg.hu írja, az Instagramot nyolc éve vezető az első magas rangú személy, aki megjelent a bíróság előtt. A most kezdődött tárgyalás várhatóan hat héten át tart majd, és precedensértékű lehet a tekintetben, hogy a techcégeket felelőssé tegyék a fiatalokra gyakorolt hatások miatt.

Az Instagramot birtokló Meta ügyvédei azzal érveltek, hogy az ügy felperese – aki nem ismert a nyilvánosság számára – nem az Instagram, hanem más dolgok miatt szerzett sérelmeket az életében.

A perben a YouTube-ot is említették, míg a Snapchat és a TikTok a tárgyalás megkezdése előtt megegyezett a felperessel.

A Meta szerint a bíráknak meg kell fontolniuk, hogy az Instagram valóban jelentős tényező volt-e a felperes mentális egészségi problémáiban. A cég szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy az illetőnek már jóval a közösségi média használata előtt is jelentős kihívásokkal kellett szembenéznie az életében.

Mosseri a vallomása elején egyetértett Mark Lanier, a felperes ügyvédjének azon állításával, miszerint az Instagramnak minden tőle telhetőt meg kell tennie a felhasználók, különösen a fiatalok biztonsága érdekében.

