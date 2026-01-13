Trónfosztás történt az okostelefon-piacon

Az Apple Inc. a 2024. évi második helyről tavaly az elsőre rukkolt előre. Húszszázalékos részesedéssel piacvezetővé vált az új iPhone 17-es sorozatú készülékeinek erős eladásai, valamint a feltörekvő piacokon megmutatkozó komoly kereslet hatására.

A második helyre csúszott vissza a dél-koreai Samsung Electronics, részesedése a globális okostelefon-piacon tavaly 19 százalék volt. A kínai Xiaomi megtartotta harmadik helyét 13 százalékos részesedésével.

Tarun Pathak, a Counterpoint kutatási igazgatója azzal számol, hogy idén csökkenhetnek az okostelefon-eladások a chiphiány és az emelkedő árak miatt, miközben a chipgyártók az AI-adatközpontokba szükséges komponensekre fókuszálják kapacitásaikat, háttérbe szorítva a mobiltelefonokat.