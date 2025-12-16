Nézzen rá az iPhone-jára, fontos értesítést kapott, muszáj lépnie

Az iOS 26.2 a korábbi nagy frissítés után körülbelül másfél hónappal vált elérhetővé. Az Apple a frissítéssel a felhasználók számára fontos biztonsági és funkcionalitásbeli változásokat vezetett be.

A MacRumors tájékoztatása szerint a frissítés legfontosabb eleme a biztonsági tartalom - írja a hvg.hu. Összesen 20 biztonsági sebezhetőséget orvosoltak az új rendszerverzióban.

Ezen felül érkezett egy biztonsági jellegű finomítás az AirDrop funkcióhoz is, amelynél ismeretlen felekkel történő fájlcseréhez egy, a másik fél készülékén megjelenő kód megadása is szükségessé vált.

Dizájn

A frissítés tovább finomítja az iOS 26-tal bemutatott Liquid Glass dizájnnyelvet. A zárolási képernyőn új testreszabási lehetőségek érhetők el, amelyekkel pontosabban beállítható az idő megjelenítése, szabályozva az "üveges dizájn" átláthatóságát.

Adatvédelmi hiba

Orvosolták az Adatvédelem és biztonság menüpontban lévő problémát, amely miatt egyes iPhone-ok tévesen azt jelezték, hogy

a készüléket egy szervezet felügyeli.

Ezen kívül több apró rendszerproblémát is javítottak az iOS 26.2-ben.

Az iOS 26.2 és a vele egy időben kiadott iPadOS 26.2 a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítések menüpontban tölthető le. Az Apple javasolja a frissítés azonnali telepítését, hangsúlyozva, hogy a régebbi, már nem támogatott készülékek is kapnak biztonsági javításokat.