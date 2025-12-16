ARÉNA - PODCASTOK
Picture of an Apple Iphone SE3 on a black background. The third-generation iPhone SE (also known as the iPhone SE 3 or the iPhone SE 2022) is a smartphone designed and developed by Apple Inc. It is part of the 15th generation of the iPhone, alongside the iPhone 13 / 13 Mini and iPhone 13 Pro / 13 Pro Max models. Apple announced the third-generation iPhone SE on March 8, 2022, which succeeded the second-generation iPhone SE. Pre-orders began on March 11, 2022. The phone was released afterwards on March 18, 2022. It was released with a starting price of US$429, a $30 increase over its predecessor.
Nyitókép: BalkansCat

Nézzen rá az iPhone-jára, fontos értesítést kapott, muszáj lépnie

Infostart

Az Apple kiadta az iOS 26 operációs rendszer második jelentős frissítését, az iOS 26.2-t, amely számos funkcionális és biztonsági újdonságot tartalmaz. A frissítés több mint 20 sebezhetőséget orvosol, melyek közül kettőt már aktívan ki is használtak a támadók.

Az iOS 26.2 a korábbi nagy frissítés után körülbelül másfél hónappal vált elérhetővé. Az Apple a frissítéssel a felhasználók számára fontos biztonsági és funkcionalitásbeli változásokat vezetett be.

A MacRumors tájékoztatása szerint a frissítés legfontosabb eleme a biztonsági tartalom - írja a hvg.hu. Összesen 20 biztonsági sebezhetőséget orvosoltak az új rendszerverzióban.

Ezen felül érkezett egy biztonsági jellegű finomítás az AirDrop funkcióhoz is, amelynél ismeretlen felekkel történő fájlcseréhez egy, a másik fél készülékén megjelenő kód megadása is szükségessé vált.

Dizájn

A frissítés tovább finomítja az iOS 26-tal bemutatott Liquid Glass dizájnnyelvet. A zárolási képernyőn új testreszabási lehetőségek érhetők el, amelyekkel pontosabban beállítható az idő megjelenítése, szabályozva az "üveges dizájn" átláthatóságát.

Adatvédelmi hiba

Orvosolták az Adatvédelem és biztonság menüpontban lévő problémát, amely miatt egyes iPhone-ok tévesen azt jelezték, hogy

a készüléket egy szervezet felügyeli.

Ezen kívül több apró rendszerproblémát is javítottak az iOS 26.2-ben.

Az iOS 26.2 és a vele egy időben kiadott iPadOS 26.2 a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítések menüpontban tölthető le. Az Apple javasolja a frissítés azonnali telepítését, hangsúlyozva, hogy a régebbi, már nem támogatott készülékek is kapnak biztonsági javításokat.

