Japánban olyan robotkutyát mutattak be, amilyenre eddig nem volt példa – videó

A Tokiói Tudományos Intézet laboratóriuma, a Suzumori Endo Lab munkatársai elkészítették a robotkutyát, amihez fogható nem sok létezik: a robot úgy néz ki, mint egy izmokig lecsupaszított kutya, aminek minden egyes mozdulata jól látható – írja a robotics.mech beszámolója nyomán a Rakéta.

A realisztikus hatás kedvéért a robotra egy műanyag koponyát is felszereltek, és az egész egy vázra helyezték, ami a haladásban segíti.

A gépezet úgynevezett McKibben izmokból áll, amik olyan mesterséges izmok, amelyek pneumatikus módon működnek, és többé-kevésbé hűen utánozzák a biológiai izomrendszert.

Különleges külseje mellett a robotkutya azt a cél szolgálja, hogy a valódi élőlények testi felépítését imitálják és tanulmányozzák, valamint, hogy minél élethűbben mozgó és realisztikusnak ható gépeket építsenek a mérnökök és kutatók.

A csoport korábban már humanoid robotot, sőt zsiráfot is épített már mesterséges izmokkal. A Suzumori Endo Lab leírása szerint ezek az újszerű modellek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mostaniaknál „élőbb” robotokat alkossanak, amelyek túlmutatnak a gépies működésen.

(A nyitókép illusztráció.)