ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.71
usd:
327.35
bux:
109506.37
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ha legközelebb repülőre száll, lehet, hogy az űrből fogják figyelni

Infostart

Az Európai Űrügynökség összefogott két vállalattal, hogy a jövőben műholdas kapcsolattal lehessen pontosabban meghatározni a repülőgépek helyzetét.

Megállapodást kötött az Európai Űrügynökség (ESA), a Boeing és egy műholdakat üzemeltető cég, a Viasat. Az együttműködés során egy olyan technológiát kezdenek el tesztelni a felek, amely a műholdak segítségével köti össze a pilótákat a légiforgalmi irányítókkal – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

Az ESA közlése szerint október végén és november elején több tesztrepülést is végrehajtanak majd az Egyesült Államok és Európa különböző részei között. Az ügynökség és a Viasat által fejlesztett, Iris nevű rendszer tesztelése Európában már tavaly megkezdődött, globálissá azonban csak most vált a technológia.

Az eddig használt rendszerben a pilóták rádiórendszer segítségével kommunikálnak a légiforgalmi irányítással, és a földi állomásoknak sugározzák a helyzetükre vonatkozó adatokat.

Az új eljárásban viszont a kommunikáció egy részét műholdakon keresztül bonyolítják, és a földi irányítás is így kapja meg a jeleket.

Ez nagyobb pontosságot és hatékonyságot tesz lehetővé, mivel közel valós idejű frissítéseket továbbít az irányítás felé. Emellett javítja az útvonaltervezést, valamint a repülőgépek közötti távolságot is pontosabban lehet meghatározni a gyakoribb helyzetjelentésnek köszönhetően.

Az Iris Európában már több mint 17 000 repülésnél segítette az irányítást és a pilótákat.

Az, hogy most a Boeing is tesztelni kezdte, a rendszer globálissá válását jelenti.

A rendszer a Viasat meglévő 14, geostacionárius pályán keringő műholdból álló infrastruktúrájára támaszkodik, amely lefedettséget biztosít az öreg kontinens egészén, és a bővítés is lehetséges. A cél a hatékonyabb repülési útvonalak létrehozása a szén-dioxid-kibocsátás, valamint a járatkésések csökkentése érdekében.

Kezdőlap    Tech    Ha legközelebb repülőre száll, lehet, hogy az űrből fogják figyelni

boeing

légi közlekedés

európai űrügynökség

repülés

műhold

kapcsolat

utasszállító

viasat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

Életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint kedd hajnalban az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. Az orosz védelmi minisztérium összesen 83 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók fölött. Amerikai tisztviselők hétfőn azt mondták, Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat kaphat a nyugati országoktól, amely a védelmi szervezet tagállamainak közös beavatkozását írja elő az egyik tagállam megtámadása esetére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny

Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny

A nagy áruházláncok az ünnepek előtt több modellnél is komoly árengedménnyel csábítják a vásárlókat. Megnéztük, milyen airfryereket és milyen árakon kínálnak most a hazai üzletek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigating Bondi gunmen's trip to Philippines month before shooting

Police investigating Bondi gunmen's trip to Philippines month before shooting

Fifteen people - including a 10-year-old girl and a British-born rabbi - were killed when two gunmen targeted Jewish people attending a Hanukkah event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 05:01
Két hét után is marad a sötétség - elkeserítő idő várható
2025. december 16. 03:40
Ma dől el az M30-as sorsa
×
×
×
×