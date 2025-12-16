Ha legközelebb repülőre száll, lehet, hogy az űrből fogják figyelni

Megállapodást kötött az Európai Űrügynökség (ESA), a Boeing és egy műholdakat üzemeltető cég, a Viasat. Az együttműködés során egy olyan technológiát kezdenek el tesztelni a felek, amely a műholdak segítségével köti össze a pilótákat a légiforgalmi irányítókkal – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

Az ESA közlése szerint október végén és november elején több tesztrepülést is végrehajtanak majd az Egyesült Államok és Európa különböző részei között. Az ügynökség és a Viasat által fejlesztett, Iris nevű rendszer tesztelése Európában már tavaly megkezdődött, globálissá azonban csak most vált a technológia.

Az eddig használt rendszerben a pilóták rádiórendszer segítségével kommunikálnak a légiforgalmi irányítással, és a földi állomásoknak sugározzák a helyzetükre vonatkozó adatokat.

Az új eljárásban viszont a kommunikáció egy részét műholdakon keresztül bonyolítják, és a földi irányítás is így kapja meg a jeleket.

Ez nagyobb pontosságot és hatékonyságot tesz lehetővé, mivel közel valós idejű frissítéseket továbbít az irányítás felé. Emellett javítja az útvonaltervezést, valamint a repülőgépek közötti távolságot is pontosabban lehet meghatározni a gyakoribb helyzetjelentésnek köszönhetően.

Az Iris Európában már több mint 17 000 repülésnél segítette az irányítást és a pilótákat.

Az, hogy most a Boeing is tesztelni kezdte, a rendszer globálissá válását jelenti.

A rendszer a Viasat meglévő 14, geostacionárius pályán keringő műholdból álló infrastruktúrájára támaszkodik, amely lefedettséget biztosít az öreg kontinens egészén, és a bővítés is lehetséges. A cél a hatékonyabb repülési útvonalak létrehozása a szén-dioxid-kibocsátás, valamint a járatkésések csökkentése érdekében.