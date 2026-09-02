Közvetlen műhold-mobil kapcsolatot hoz Magyarországra a 4iG és a SpaceX

A 4iG Csoport és a SpaceX mérföldkőnek számító megállapodásokat írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja.

A két vállalat ezzel Európában egyedülálló együttműködési modellt hoz létre, amely a kereskedelmi célú, műhold-mobil összeköttetést a Sovereign Solutions műholdas kommunikációs technológiájával ötvözi. A megállapodás szervesen illeszkedik a 4iG Csoport távközlési, űr- és védelmi technológiai profiljához, és egyben áttörést jelent a vállalatcsoportnak.

„ A 4iG Csoport és a SpaceX egy úttörő modellt dolgozott ki, amely a Starlink műhold–mobil technológiájára épülő kereskedelmi szolgáltatást a Sovereign Solutions első európai bevezetésével kapcsolja össze”

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.

„A 4iG Csoport a Starlink Mobile szolgáltatás, valamint a következő generációs V2 konstellációs technológiánk bevezetésével üzembiztos, közvetlen műhold–mobil összeköttetést biztosít majd a Magyarországon és a Nyugat-Balkánon élők számára. A V2 közvetlenül a mobiltelefonokon teszi elérhetővé a nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot, és lehetővé teszi az általunk világszerte használt 2 GHz-es frekvenciasáv harmonizált alkalmazását” – emelte ki Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója.

A Starlink a világ legnagyobb, alacsony Föld körüli pályán működő, műholdak és mobiltelefonok közötti közvetlen kapcsolatot biztosító konstellációja, amelyhez az LTE-kompatibilis mobilkészülékek külön műholdas végberendezés nélkül kapcsolódhatnak. A műholdas kapcsolat a földi mobilhálózatokat kiegészítve olyan térségekben is elérhetővé teheti a mobilkommunikációt, ahol a hagyományos hálózati lefedettség korlátozott vagy nem áll rendelkezésre.

Magyarországon és Albániában indul a szolgáltatás

E két ország csatlakozik a Starlink Mobile hat kontinensre kiterjedő nemzetközi piacaihoz, ahol a szolgáltatás jelenleg emberek milliói számára érhető el. A technológia különösen a hegyvidéki térségekben és a part menti vizeken javíthatja a mobilkommunikáció elérhetőségét.

A Starlink Mobile összeköttetése rendkívüli helyzetekben és átmeneti hálózati kiesések idején is támogatja a 4iG Csoport ügyfeleinek folyamatos hálózati kapcsolatát, valamint lehetővé teszi a közszolgáltatások és a kritikus infrastruktúrák működéséhez szükséges kommunikációt.

Az együttműködés a jövőben kiterjed a Starlink Mobile következő generációs V2 technológiájára is, amely a SpaceX globális, 2 GHz-es elsőbbségi frekvenciahasználati jogosultságai alapján működik. A technológiára épülő szolgáltatás Magyarországon, Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában indul el.

Védett műholdas kommunikáció

A Sovereign Solutions keretében a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (SDT) és a SpaceX kiterjesztett műholdas kommunikációs képességeket és végponttól végpontig védett adatkommunikációt egyesítő, integrált szolgáltatást fejleszt. A tervek szerint 2027-ben induló szolgáltatás szélessávú összeköttetést, valamint védett és szuverén hálózati infrastruktúrát biztosít.