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Corvus crow bird nest on tree.
Nyitókép: Getty Images

Annyi műanyagot találtak egy madár gyomrában, mintha egy 80 kilós emberben 12 kiló lenne

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Csak látszólag a madármama a felelős, hisz nem ő szennyezi az óceánokat.

A 24.hu cikke szerint majdnem ezer műanyagdarabot találtak egy madár gyomrában.

„2012-ben találtunk egy barna vészmadarat, amely szervezetében 276 műanyagdarab volt. Azt hittük, ennél rosszabb már nem lehet, mert egy ekkora fióka belehalna, ha többet enne. Tévedtünk” – idézi a londoni Termeszéttudományi Múzeum közleménye Dr. Alex Bondot, a tanulmány társszerzőjét.

2023 és 2026 között folytatott kutatásaik alapján ugyanis évről évre megdőlt a madarak által elfogyasztott műanyag rekordja. A jelenlegi csúcstartó egy olyan fióka, akinek a testében 894 műanyagdarabot találtak, amelyek össztömege 64,2 gramm volt. Ez az állat testtömegének több mint 15 százaléka, vagyis olyan, mintha egy 80 kilogrammos ember testében 12 kilogrammnyi műanyag lenne.

A műanyagok úgy kerülhetnek a fiókák gyomrába, hogy a szüleik tápláléknak nézik az óceán vízében úszó hulladékot, és megetetik velük.

Ez tehát azt jelenti, az óceánok szennyezettsége növekszik.

A helyzet enyhíthető

  • a műanyagtermékek újrahasznosítását elősegítő jogszabályokkal,
  • minden kupak rögzíthetőpségével a palackok nyakához

Kiemelték ugyanakkor, hogy a műanyagszennyezés mértéke akkor is tovább növekedne 2050-ig, ha most azonnal leállna minden műanyaggyártás a világon, ezért annak megértése, hogy milyen hatással van az élővilágra, elengedhetetlenül fontos.

A műanyagszennyezés egyébként nem csak az állatokat érinti. A mikroműanyagok ma már gyakorlatilag minden ember szervezetében jelen vannak, hosszú távú élettani hatásaikról azonban egyelőre keveset tudunk, de egyetlen rágógumival is rengeteg mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe.

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Kezdőlap    Tudomány    Annyi műanyagot találtak egy madár gyomrában, mintha egy 80 kilós emberben 12 kiló lenne

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