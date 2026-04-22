2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A model of an internet cable that is laid along the seabed to transmit high-voltage electricity and the Internet via fiberglass. Transatlantic power underwater cable of internet and electricity. 3d render illustration.
Nyitókép: Getty Images / Serg Myshkovsky

Öngyilkosságra buzdított online, bíróság elé kell állnia

Infostart / MTI

Vádat emelt a Siklósi Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki az interneten bátorított öngyilkosság elkövetésére egy Németországban élő férfit – közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség.

A vádhatóság közleményében azt írták, hogy a sértett tavaly októberben saját közösségi médiás csatornáján élő adásban nyakára helyezett egy kábelt, amelynek másik végét egy fához rögzítette, nézőinek pedig többször kijelentette, hogy öngyilkosságot kíván elkövetni oly módon, hogy kábellel a nyakában lelép a mellette lévő létráról.

Az élő közvetítéshez többen is csatlakoztak, akik valamennyien megkísérelték a sértettet lebeszélni a szándékáról, a vádlott azonban azt kérdezte, hogy valóban meg akar-e halni. Miután a sértett igennel felelt, a vádlott arra buzdította, hogy akkor viszont csinálja meg.

A vádlott kijelentését követően a sértett nyomban felállt a létrára, majd onnan lelépett, amelynek következtében a kötél szorítása miatt életét vesztette.

Több néző ezt követően bejelentést tett a hatóságoknak, majd a német rendőrség az elhunyt férfit lakóhelyének közelében találta meg.

A vádhatóság közleménye szerint a sértettben az öngyilkosság gondolata már korábban kialakult, azonban a vádlott rábíró kijelentése erősítette meg és véglegesítette a szándékában.

A Siklósi Járási Ügyészség öngyilkosságban közreműködés miatt emelt vádat a helyi férfi ellen.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

közösségi média

öngyilkosság

élő közvetítés

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt
Rekordszintre, 64,2 millióra emelkedett a bevándorlók száma az Európai Unióban 2025-ben – derül ki az RFBerlin migrációkutató központjának szerdán közzétett jelentéséből.

Pozsony szerint egy politikai döntés állhat az olajszállítás leállása mögött, és ez az uniós szankciókat is befolyásolja.

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

