2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Az Apple cég logója az egyik készülékén.
Nyitókép: Unsplash

Súlyos hiba jelentkezhet egyes iPhone-oknál, és egyelőre nincs is rá megoldás

Infostart

Jobb, ha mostanában nem engedjük teljesen lemerülni a legújabb iPhone-okat, mert előfordulhat, hogy nem tudjuk bekapcsolni azokat, még töltőre dugva sem.

Különös hibára lett figyelmes a 9to5Mac egyik munkatársa, miután lemerült és kikapcsolt az iPhone Air mobilja – írja a hvg.hu.

A portál munkatársának nem adott életjelet a készüléke több perc után sem, amikor lemerült, és tölteni szerette volna, hogy újra használni tudja. Az újságíró számára hamar világossá vált, nem csak nála jelentkezik ilyen probléma. Mint kiderült, az iPhone Air mellett az iPhone 17 és a 17 Pro/Max variánsokat is érinti a gond. Nem mindig és nem minden eszköznél van ilyen hiba, viszont elég sokan panaszkodtak miatta a különböző közösségi platformokon. Még a MacRumors szerzője is találkozott a jelenséggel a saját iPhone 17 Pro Max mobilja esetében.

A legtöbb iPhone gombnyomásra megjelenít egy töltés ikont, majd amint elegendő nafta van a telepben, betölt az iOS. Most azonban sok felhasználó nem tudta ezt elvégezni.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatja a problémát, és eddig az Apple sem adott ki közleményt a fennakadások miatt. A legfrissebb iOS-verziókban sem javította a cég a problémát. A 9to5Mac szerzője több különböző USB-C-kábellel is próbálkozott, míg a MacRumors munkatársa a konnektorokat váltogatta, hátha a szállodai aljzattal van gond, a mobilok azonban nem működtek.

A megoldást mindkét esetben egy MagSafe-töltő használata jelentette. Úgy tűnik, az USB-C töltőport használatával nem lehet újraindítani az Apple-mobilokat.

Amíg a cég nem orvosolja a problémát, érdemes mindig időben töltőre tenni az iPhone Airt és az iPhone 17-széria tagjait.

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tényleg a legdrágább a legjobb? Itt a nagy airfryer teszt: hamar kidobott pénz lehet belőle, ha csak a márkára figyelsz

Összesen 26 márka 104 termékét tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

2026. május 5. 06:12
Óva intik a fiatalokat, a túlzott bőrápolás kifejezetten káros lehet
2026. május 5. 05:48
Az Instagram „eldugja” a túl kényelmes felhasználókat
