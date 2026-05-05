Súlyos hiba jelentkezhet egyes iPhone-oknál, és egyelőre nincs is rá megoldás

Különös hibára lett figyelmes a 9to5Mac egyik munkatársa, miután lemerült és kikapcsolt az iPhone Air mobilja – írja a hvg.hu.

A portál munkatársának nem adott életjelet a készüléke több perc után sem, amikor lemerült, és tölteni szerette volna, hogy újra használni tudja. Az újságíró számára hamar világossá vált, nem csak nála jelentkezik ilyen probléma. Mint kiderült, az iPhone Air mellett az iPhone 17 és a 17 Pro/Max variánsokat is érinti a gond. Nem mindig és nem minden eszköznél van ilyen hiba, viszont elég sokan panaszkodtak miatta a különböző közösségi platformokon. Még a MacRumors szerzője is találkozott a jelenséggel a saját iPhone 17 Pro Max mobilja esetében.

A legtöbb iPhone gombnyomásra megjelenít egy töltés ikont, majd amint elegendő nafta van a telepben, betölt az iOS. Most azonban sok felhasználó nem tudta ezt elvégezni.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatja a problémát, és eddig az Apple sem adott ki közleményt a fennakadások miatt. A legfrissebb iOS-verziókban sem javította a cég a problémát. A 9to5Mac szerzője több különböző USB-C-kábellel is próbálkozott, míg a MacRumors munkatársa a konnektorokat váltogatta, hátha a szállodai aljzattal van gond, a mobilok azonban nem működtek.

A megoldást mindkét esetben egy MagSafe-töltő használata jelentette. Úgy tűnik, az USB-C töltőport használatával nem lehet újraindítani az Apple-mobilokat.

Amíg a cég nem orvosolja a problémát, érdemes mindig időben töltőre tenni az iPhone Airt és az iPhone 17-széria tagjait.