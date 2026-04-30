Kudarcot vallott a Meta a kiskorúak kiszűrésében

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta közösségi médiaplatformot működtető amerikai vállalat ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló szabályozást.

Noha a Meta saját felhasználási feltételei 13 évben határozzák meg a közösségi médiaplatformok biztonságos eléréséhez szükséges minimális életkort, a vállalat által

a korlátozások érvényesítésére hozott intézkedések nem tűnnek hatékonynak. Nem akadályozzák meg a 13 évnél fiatalabbakat abban, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásaikhoz, és nem azonosítják, nem távolítják el őket azonnal.

Közölték továbbá, hogy a 13 év alatti felhasználók jelentésére szolgáló eszköz nehezen használható és nem hatékony, mivel akár hét kattintást is igényel a bejelentőlap elérése, amely nem töltődik ki automatikusan a felhasználó adataival. Ha valakit korhatár alattiként jelentenek, gyakran nincs megfelelő nyomon követés, és a bejelentett kiskorú tovább folytathatja a szolgáltatás használatát bármilyen ellenőrzés nélkül.

Az uniós bizottság szerint a Meta saját értékelése figyelmen kívül hagyta azon uniós bizonyítékokat, amelyek azt mutatják, hogy a 13 év alattiak nagyjából 10-12 százaléka használja az Instagramot vagy a Facebookot. Figyelmen kívül hagyta azon megállapítást is, hogy a fiatalabb gyerekek kiszolgáltatottabbak az olyan szolgáltatások által okozott lehetséges károknak, mint a Facebook és az Instagram - hangsúlyozták.

Az Európai Bizottság közleménye hangsúlyozza:

az Instagramnak és a Facebooknak meg kell változtatnia kockázatértékelési módszertanát, továbbá meg kell erősítenie a 13 év alattiak felderítését és a szolgáltatásokból való eltávolítását szolgáló intézkedéseit.

A Metának továbbá hatékonyan kell ellensúlyoznia és mérsékelnie azokat a kockázatokat, melyeket a 13 év alatti kiskorúak a platformokon tapasztalhatnak, és magas szintű biztonságot és védelmet kell szavatolnia a kiskorúak számára.

A Meta most intézkedéseket hozhat a jogsértések orvoslására, a hatályos irányelvekkel összhangban. Amennyiben az Európai Bizottság megállapításai végül megerősítést nyernek, a testület meg nem felelésről szóló határozatot hozhat, amely a jogsértéssel arányos bírságot vonhat maga után. A bírság nem haladhatja meg a szolgáltató teljes éves világméretű forgalmának 6 százalékát. Az uniós bizottság időszakos kényszerítő bírságokat is kiszabhat, hogy a platformot megfelelésre kényszerítse.