2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
ARÉNA - PODCASTOK
A Facebook logója a Like, Love és Share gombokkal.
Nyitókép: Unsplash

Kudarcot vallott a Meta a kiskorúak kiszűrésében

Infostart / MTI

Jogellenesnek nevezte az Európai Bizottság, hogy a Meta lehetővé teszi kiskorúaknak az Instagram és a Facebook használatát.

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta közösségi médiaplatformot működtető amerikai vállalat ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló szabályozást.

Noha a Meta saját felhasználási feltételei 13 évben határozzák meg a közösségi médiaplatformok biztonságos eléréséhez szükséges minimális életkort, a vállalat által

a korlátozások érvényesítésére hozott intézkedések nem tűnnek hatékonynak. Nem akadályozzák meg a 13 évnél fiatalabbakat abban, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásaikhoz, és nem azonosítják, nem távolítják el őket azonnal.

Közölték továbbá, hogy a 13 év alatti felhasználók jelentésére szolgáló eszköz nehezen használható és nem hatékony, mivel akár hét kattintást is igényel a bejelentőlap elérése, amely nem töltődik ki automatikusan a felhasználó adataival. Ha valakit korhatár alattiként jelentenek, gyakran nincs megfelelő nyomon követés, és a bejelentett kiskorú tovább folytathatja a szolgáltatás használatát bármilyen ellenőrzés nélkül.

Az uniós bizottság szerint a Meta saját értékelése figyelmen kívül hagyta azon uniós bizonyítékokat, amelyek azt mutatják, hogy a 13 év alattiak nagyjából 10-12 százaléka használja az Instagramot vagy a Facebookot. Figyelmen kívül hagyta azon megállapítást is, hogy a fiatalabb gyerekek kiszolgáltatottabbak az olyan szolgáltatások által okozott lehetséges károknak, mint a Facebook és az Instagram - hangsúlyozták.

Az Európai Bizottság közleménye hangsúlyozza:

az Instagramnak és a Facebooknak meg kell változtatnia kockázatértékelési módszertanát, továbbá meg kell erősítenie a 13 év alattiak felderítését és a szolgáltatásokból való eltávolítását szolgáló intézkedéseit.

A Metának továbbá hatékonyan kell ellensúlyoznia és mérsékelnie azokat a kockázatokat, melyeket a 13 év alatti kiskorúak a platformokon tapasztalhatnak, és magas szintű biztonságot és védelmet kell szavatolnia a kiskorúak számára.

A Meta most intézkedéseket hozhat a jogsértések orvoslására, a hatályos irányelvekkel összhangban. Amennyiben az Európai Bizottság megállapításai végül megerősítést nyernek, a testület meg nem felelésről szóló határozatot hozhat, amely a jogsértéssel arányos bírságot vonhat maga után. A bírság nem haladhatja meg a szolgáltató teljes éves világméretű forgalmának 6 százalékát. Az uniós bizottság időszakos kényszerítő bírságokat is kiszabhat, hogy a platformot megfelelésre kényszerítse.

Kezdőlap    Tudomány    Kudarcot vallott a Meta a kiskorúak kiszűrésében

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök telefonon egyeztettek egy potenciális tűzszünetről a Győzelem Napján, azaz május 9-én. Trump szerint az sem kizárt, hogy tartós fegyvernyugvás álljon be Moszkva és Kijev között. Ukrán jelentések szerint merényletet kíséreltek meg Azatbek Omurbekov vezérőrnagy, a hírhedt "Bucsai mészáros" ellen, de a különleges alakulatok máshol is ténykednek: informátorokat menekítettek Zaporizzsja megszállt részéről, helikoptereket robbantottak fel mélyen a frontvonal mögött. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Kiélezett hajrá a Fizz Ligában: a hétvégén eldől a bajnoki cím?

Kiélezett hajrá a Fizz Ligában: a hétvégén eldől a bajnoki cím?

A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű lehet.

Calls for more action on antisemitism after two Jewish men stabbed in north London

Calls for more action on antisemitism after two Jewish men stabbed in north London

Shilome Rand, 34, and Moshe Shine, 76, have been named locally as the victims. A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.

2026. április 30. 06:11
Vissza is szólhat a Google népszerű szolgáltatása
2026. április 29. 06:34
Akár filmet is készíthet a Samsung legújabb AI alkalmazásával
