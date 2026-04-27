Egyre többen az AI-hoz fordulnak egészségügyi problémáikkal

A BCG felmérése alapján az egészségügy számára egyre kevésbé opció a kivárás.

A világ egészségügyi szolgáltatói jobbára még csak barátkoznak a mesterséges intelligenciával, ugyanakkor a pácienseknek már most közel 60 százaléka magától értetődő módon fordul a problémáival AI-eszközökhöz. Az egészségügy számára egyre kevésbé opció a kivárás – írta meg a HVG.

A generatív mesterséges intelligencia látványos gyorsasággal alakítja át az egészségügyi fogyasztói élményt. A BCG tavaly novemberi, 15 ország 13 353 fogyasztójára kiterjedő felmérése szerint a páciensek közel 60 százaléka már ma is használ valamilyen AI-eszközt saját vagy hozzátartozója egészségével kapcsolatban. A technológia egyik oldalról kifejezetten a fiatalabb, magasabb jövedelmű felhasználók között terjed, emellett ugyanakkor a feltörekvő piacokon is. Sokan már nem keresőmotorokhoz, hanem chatalapú eszközökhöz fordulnak gyors tanácsért – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, az AI-t az egyszerű használat, az alacsony költség és a folyamatos elérhetőség teszi vonzóvá. Fontos az is, hogy ezek az eszközök képesek a felhasználók egyéni adataira építve személyre szabott válaszokat adni. A gyors terjedést ugyanakkor visszafogja a bizalom hiánya. A BCG felmérése szerint a legnagyobb aggály az adatvédelem és a válaszok megbízhatósága. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a páciensek elutasítanák a technológiát, sőt a többség inkább az orvos és az AI kombinációját részesítené előnyben – írják a HVG cikkében.

A válaszadók szerint az utóbbi „ember+AI” modell egyszerre kínál gyorsaságot, személyre szabott információt és emberi kontrollt. Az iparágban közben felgyorsult az AI bevezetése, egyre több egészségügyi szolgáltató alkalmaz célzott megoldásokat. Hozzáteszik, a kihívás az, hogy a szolgáltatók lépést tudnak-e tartani a fogyasztói elvárásokkal. Ha nem, a páciensek továbbra is külső, általános AI-eszközökre támaszkodnak.

Mint a cikkben olvasható, a BCG szerint ezért az egészségügyi szereplőknek gyorsítaniuk kell a saját, megbízható és szabályozott AI-megoldásaik bevezetését, másrészt kezelniük kell a bizalom kérdését. A technológia még korai szakaszban jár, de az irány már most egyértelmű: a fogyasztók léptek először, az intézményeknek pedig alkalmazkodniuk kell.

Elszabadulhat az evolúcióképes MI – figyelmeztetnek a magyar szakemberek
A közeljövőben megjelenhetnek az úgynevezett evolúcióképes mesterséges intelligencia (MI) rendszerek (Evolvable AI - eAI), amelyek már a darwini evolúció valamennyi kritériumának megfelelnek, és ez különös veszélyt jelenthet – figyelmeztetnek legújabb tanulmányukban a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint a Belga Királyi Flamand Tudományos és Művészeti Akadémia (KVAB) kutatói.
Drága a benzin – saját fegyverükkel szembesülnek a republikánusok
Az Egyesült Államokban az idei félidős választások előtt elkezdték alkalmazni saját fegyverüket a republikánusokkal szemben. Korábban ők támadták a demokratákat azzal, hogy az uralmuk alatt felmentek a benzinárak. Most viszont ők kapják a hasonló bírálatokat. Az ok: az iráni háború.
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Orbán Balázs európai parlamenti képviselő lesz

Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát

Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket

Megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, megszólalt a frakcióvezető

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Előrehozott választások jönnek az európai turistaparadicsomban

Robert Abela máltai miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy május 30-án előrehozott parlamenti választást tartanak az országban. A voksolásra egy évvel a jelenlegi ötéves kormányzati ciklus lejárta előtt kerül sor.

Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett

Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.

Shooting suspect charged with attempted assassination of the US president at Washington dinner

Cole Tomas Allen, 31, from California, was also charged with weapon offences allegedly relating to Saturday's shooting.

