2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
ARÉNA - PODCASTOK
Egy, az óceán felszíne alatt készült kép.
Nyitókép: Unsplash

Közelebb lehet az összeomláshoz a Föld egyik kulcsfontosságú rendszere, mint korábban feltételezték

Infostart

Az eddigi modellek későbbre tették az Európa, Afrika és az amerikai kontinensek időjárását meghatározó észak-atlanti bukóáramlás kritikus mértékű lelassulását, de friss kutatások szerint drasztikusabb lehet a helyzet.

Jelentősen nagyobb lehet az észak-atlanti bukóáramlás (AMOC) összeomlásának valószínűsége, mint azt korábban gondoltuk. Egy új kutatás kimutatta, hogy a legnagyobb lassulást előrejelző klímamodellek a legreálisabbak – írja a The Guardian cikke nyomán a 24.hu.

A kutatók szerint rendkívül aggasztó az új megállapítás, ugyanis az áramlat összeomlása katasztrofális következményekkel járna Európa, Afrika és Amerika számára.

Korábban is ismert volt, hogy az észak-atlanti bukóáramlás az utóbbi másfél évezredben nem volt olyan gyenge, mint napjainkban, köszönhetően a klímaválságnak. 2021-ben egy fordulópont figyelmeztető jeleit észlelték a szakemberek, ami miatt több tucat számítógépes modellel megpróbálták megnézni, milyen lehet a jövőbeli éghajlat. Az AMOC rendszer esetében ezek igen eltérő eredményeket produkáltak: egyesek szerint 2100-ig nem várható további lassulás, míg mások szerint hatalmas, körülbelül 65 százalékos lassulás várható, még akkor is, ha a szén-dioxid-kibocsátás fokozatosan nettó nullára csökkenne.

Az új kutatásban a a valós óceáni megfigyeléseket kombinálták a modellekkel a legmegbízhatóbb forgatókönyv meghatározása érdekében. A becslések pedig elég negatív képet festenek: e szerint 2100-ra 42-58 százalékos lassulást lehet majd tapasztalni, ami szinte biztosan összeomlással végződik. Egyes kutatók szerint akár már a század közepén elérhetjük az áramlás leállásának elkerülhetetlen fordulópontját.

Stefan Rahmstorf professzor, a németországi Potsdami Klímahatás-kutató Intézet munkatársa, aki 35 éve tanulmányozza az észak-atlanti bukóáramlást, és azt mondja, korábban úgy gondolták, az AMOC leállásának esélye nagyjából 5 százalék lehet, ez azonban ma már szerinte több mint 50 százalék. Ez pedig drámai hatásokkal fenyeget. „A Föld történetének elmúlt 100 ezer évében a legdrámaibb és legdrasztikusabb éghajlatváltozások akkor történtek, amikor az AMOC állapota megváltozott” – közölte a kutató.

A kutató úgy véli, az áramlat 2100-as lassulása még nagyobb is lehet, mint ami az új, pesszimista becslésben szerepel. Ez azért van, mert a számítógépes modellek nem tartalmazzák a grönlandi jégsapka olvadékvizét, amely szintén hígítja az óceánok vizét: „Ez egy további tényező, ami azt jelenti, hogy a valóság valószínűleg még rosszabb” – tette hozzá.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár

Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár

Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

2026. április 18. 06:45
