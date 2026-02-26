Jelentős eredményt értek el magyar kutatók a veszélyes parazita vizsgálatában

A Thelohanellus fajok mikroszkopikus élősködők, amelyek a ponty (Cyprinus carpio) egészségi állapotát és ellenállóképességét kedvezőtlenül befolyásolhatják, ezért vizsgálatuk az akvakultúra és a halegészségügy szempontjából kiemelt jelentőségű – írja közleményében a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A frissen megjelent tanulmány a Thelohanellus fajokat célzó parazitológiai felmérést mutat be magyarországi pontyállományokból, több halgazdaságból, valamint a Balaton vízrendszeréből származó minták alapján.

A Halkórtan és parazitológia témacsoport kutatói összesen öt Thelohanellus faj jelenlétét igazolták, amelyek közül három – a Thelohanellus serosae, T. borkhanuddini és T. paranikolskii – a tudomány számára új fajként került leírásra. A fajazonosítást részletes morfológiai, morfometriai és molekuláris vizsgálatok támasztották alá, biztos taxonómiai alapot teremtve az eredmények értelmezéséhez.

A tanulmány kiemelkedő eredménye az egyik vizsgált faj, a T. borkhanuddini életciklusának molekuláris adatokkal alátámasztott kísérletes feltárása. A vizsgálatok során az aktinospóra-stádiumokat is sikerült azonosítani, és igazolták, hogy a paraziták fejlődésében egy kevéssertéjű féreg faj (Branchiura sowerbyi) tölt be alternatív gazda szerepet. Az aktinospórák több, eltérő morfológiájú formában jelentek meg, ami új adatokat szolgáltat a Thelohanellus fajok fejlődésbiológiájához.

A kutatás emellett megerősítette a korábban már ismert T. hovorkai és T. nikolskii fajok jelenlétét is hazai pontyállományokban. Az eredmények hozzájárulnak a ponty nyálkaspórás parazitái fajdiverzitásának, életciklusának és terjedésének jobb megértéséhez, ami hosszú távon támogatja a hatékonyabb betegségmegelőzési és -kezelési stratégiák kidolgozását a magyar akvakultúrában és a természetes vizek halállományainak védelmében.

A kutatás eredményeit a kutatóközpont az Aquaculture Reports című szaklapban közölte.