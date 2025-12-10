Eltűnőben vannak Európa édesvízkészletei

Kiszáradóban vannak Európa édesvízkészletei. 2002 óta készült műholdképek alapján a kontinens északi és északnyugati része csapadékosabb, a déli, délkeleti része viszont szárazabb lett. Kiszáradás fenyegeti Dél-Amerika egyes részeit és Észak-Amerika nyugati felét is – írja az atv.hu.

A szárazság a Közel-Kelet és Ázsia egyes részeit sem kíméli, miközben a kontinensen áradások is pusztítanak.

Ürge-Vorsatz Diána, a Kormányközi Éghajlatvédelmi Testület alelnöke szerint a jövőben a szárazságok és az áradások is egyre nagyobb gondot jelentenek majd. „Magyarországot mind a kettő érinti, és egész Közép-Európát, Dél-Európát inkább, főleg egyre jobban a kiszáradás, de azért, mint látjuk például a valenciai áradásokból, bizony az áradások is. Miért pont Dél-Európa? Hiszen már régóta látjuk az Éghajlati Forgatókönyvekből, hogy míg Észak-Európa van, ahol már amúgy is sok a csapadék, egyre több lesz a csapadék. Dél-Európában, ahol így is kevés, egyre csökken a csapadék, ráadásul a melegedés miatt egyre nagyobb a párolgás” – jelentette ki az alelnök.

Novemberben az ENSZ Brazíliában tartott klímakonferenciát, most először az Egyesült Államok részvétele nélkül.

A zárónyilatkozatot az Európai Unió is csak nehezen fogadta el, mivel az nem tartalmazott konkrét ütemtervet a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésére.

„Nem arról szólnak ezek a klímacsúcsok, hogy minden egyes évben valami hatalmas, fantasztikus, hangzatos új egyezményt írjanak alá, amit az összes államfő nagy csinnadrattával kihirdet, hiszen már megvannak ezek az egyezmények, ezeket inkább be kellene tartani” – húzta alá Ürge-Vorsatz Diána.

A brazíliai klímacsúcs végén 29 határozatot fogadtak el. A résztvevők egyebek mellett megállapodtak abban, hogy 2035-ig megháromszorozzák azt a támogatást, amellyel a fejlődő országokat ellenállóbbá, védettebbé tehetik a klímaváltozás hatásaival szemben. Emellett meghatároztak egy sor indikátort, amelyek célja az alkalmazkodásról szóló globális cél elérésének nyomon követése. Jóváhagytak egy igazságos átmenetről szóló mechanizmust is, és elfogadtak egy nemek közti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet.