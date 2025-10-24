ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
Nyitókép: Unsplash

Bevált a mogyoróallergia elleni csodaszer

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ha a babák étrendjébe már korán bevezetik a mogyorót, 80 százalékkal csökken a mogyoróallergiás esetek száma.

Egy friss tanulmány szerint a gyermekkori ételallergiák előfordulása drasztikusan csökkent azután, hogy új ajánlások arra biztatták a szülőket: már csecsemőkorban kezdjék el bevezetni a mogyorót a gyerekek étrendjébe – írja a 444.hu a New York Times cikke alapján.

Korábban évtizedeken át az volt a tanács, hogy a szülők kerüljék a gyakori allergéneket – például a mogyoró vagy a tojás – a babák étrendjében. Egy 2015-ös kutatás azonban kimutatta, hogy ha a gyerekek már korán kapnak mogyorót, több mint 80 százalékkal kisebb eséllyel alakul ki náluk allergia. Ezután, 2017-ben az amerikai egészségügyi hatóság hivatalosan is javasolta ezt.

A Pediatrics című szaklapban hétfőn megjelent tanulmány szerint

a három év alatti gyermekek körében az ételallergiák aránya a 2017-es irányelvek bevezetése után jelentősen csökkent:

míg 2012 és 2015 között 1,46 százalék volt, 2017 és 2020 között már csak 0,93 százalékot tett ki. Ez 36 százalékos visszaesést jelent az összes ételallergiát tekintve, amit elsősorban a mogyoróallergiák 43 százalékos csökkenése magyaráz.

A kutatók azt is megállapították, hogy

a tojás megelőzte a mogyorót, és a leggyakoribb ételallergénné vált a kisgyermekek körében

– nyilván nem függetlenül attól, hogy a mogyoróallergiát sikerült visszaszorítani.

A tanulmány nem követte nyomon, hogy a vizsgált csecsemők pontosan mit ettek, így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a csökkenést az új irányelvek okozták. Mégis jó jel, mert a mogyoróallergia különösen veszélyes, és a legtöbben soha nem nőnek ki belőle

A kutatók szerint több tényező is közrejátszhat az allergiák kialakulásában, például, a császármetszések gyakorisága, a korai antibiotikum-használat vagy a túlságosan steril környezet. Azt írták, hogy

ha az allergénekkel először a bőrön keresztül találkozik a szervezet, könnyen „tévedhet” az immunrendszer, és veszélyesnek hiheti őket. De ha az allergének az emésztőrendszeren keresztül jutnak be, a test megtanulhatja kezelni őket.

Kezdőlap    Tudomány    Bevált a mogyoróallergia elleni csodaszer

tanulmány

kutatás

egészség

mogyoróallergia

