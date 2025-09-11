ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Nyitókép: Pixabay

Megvan az ítélet az allergiás roham miatt meghalt kisfiú ügyében

Infostart

Másfél év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a bíróság azt a 46 éves napközis tanítónőt, akinek mulasztása miatt halálos kimenetelű allergiás rohamot kapott egy hatéves kisfiú Újpesten. A bíróság a pedagógust három évre eltiltotta a tanítói foglalkozástól.

A tragédia 2022 januárjában történt, amikor az egyik újpesti iskolában születésnapi ünnepséget tartottak. A tanítónő olyan édességet osztott szét a gyerekeknek, amely mogyorót tartalmazott, holott tudott a fiú mogyoróallergiájáról. A kisfiú fogyasztott az édességből, rosszul lett, majd hányt. Ezekről az Infostarton is beszámoltunk.

A szülők tíz percen belül az iskolába értek, és a gyereket a háziorvoshoz indultak vinni. Útközben a fiú állapota súlyosan romlott, fulladni kezdett, majd a mentők kiérkezése előtt elvesztette eszméletét. A mentősök már nem tudták megmenteni az életét.

A bíróság megállapította, hogy a tanítónő mulasztása okozta a tragédiát, mivel nem vette figyelembe a gyermek ismert allergiáját. A tanárnő a per során elismerte a bűnösségét és sajnálatát fejezte ki. Az ítélet indoklása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását és megbánó magatartását.

A szakértői vélemény szerint a fiú élete megmenthető lett volna, ha az allergiás rohamra való gyógyszer rendelkezésre áll, és a mentők negyven percen belül ellátták volna a gyermeket. A bíróság az ítélet indoklásakor hangsúlyozta a szülők és a vádlott tragédia miatti megpróbáltatásait. A tanítónőt három év próbaidőre bocsátották, és kötelezték az 1,326 millió forintos bűnügyi költség megfizetésére.

Belföld    Megvan az ítélet az allergiás roham miatt meghalt kisfiú ügyében

gyerek

halál

újpest

mogyoró

