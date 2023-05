Tapasz mentheti meg az anafilaxiás sokktól a mogyoróallergiás gyerekeket

Egy-négy szem földimogyoró elfogyasztására teszi toleránssá a szervezetet az a tapasz, amelynek harmadik fázisú klinikai kísérletében 200 kisgyermek vett részt, 1-3 éves korban. A kísérletbe bevont gyerekek egy évig napi 22 órán át viselték a tapaszt: hatására 67 százalékuk 300-1000 milligramm földimogyoró-protein tolerálására vált képessé – írja az NBC News.

"Nemcsak nőtt a mogyorótolerancia, de a reakció hevessége is enyhült, a súlyos reakciók száma csökkent" – mondta Matthew Greenhawt, a tanulmány vezető szerzője, a Coloradói Gyermekkórház Élelmiszer-kihívás és Kutatócsoportjának igazgatója.

A tapasz a DBV Technologies Viaskin nevet viselő terméke, amely kis dózisban tartalmaz mogyorófehérjét: egy szem mogyoró ezredrészének fele meg a mennyiség, Minden nap friss tapaszt kell felhelyezni a lapockák közé, ahol a bőr felszívja a fehérjét, majd az immunsejtek a test más részeibe szállítják azokat, ahol segítenek elnyomni az allergiás reakciót. A Viaskin engedélyeztetési folyamata hamarosan elindul az USA-ban.

Pharis Mohideen, a DBV Technologies vezető orvosigazgatója szerint a Viaskin célja nem az, hogy megszüntesse az allergiát: azt szeretnék elérni, hogy ha egy allergiás gyermek mogyorót tartalmazó termékkel érintkezik, ne legyen reakciója, vagy az legyen nagyon enyhe, ne kerüljön miatta kórházba. Ez alapvetően változtathatja meg az allergiás gyerekek életét, valamint megszüntetheti a folyamatos aggódást értük, szüleik repülőre vagy étterembe is el mernek majd menni velük.

"Ha egy címkén az áll, hogy a termék földimogyorót tartalmazhat, de tudjuk, hogy gyermekünk egy teljes mogyoró elfogyasztását is el tudja viselni, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy az a termék biztonságos számára" – mondta.

A mogyoróallergiások ötöde kinövi az allergiát, de másoknál az csak súlyosbodik. A kísérletben részt vevő gyerekek közül négynek volt anafilaxiás reakciója - ez olyan allergiás reakció, amelyet gyakran légzési nehézség, torokduzzanat, sápadt bőr, kék ajkak, ájulás vagy szédülés jellemez. A reakciók nem minősültek súlyosnak, bár

három esetben epinefrinre volt szükség.

Greenhawt elmondta, hogy a vizsgálat során a legtöbb mellékhatás helyi bőrreakció volt.

A mogyoróallergia enyhítésére egyéb kutatások is folyamatban vannak. Az UNC School of Medicine kutatói nemrégiben fejeztek be egy kettes fázisú kísérletet 1-11 éves korú gyermekeken, amelynek során egy apró mogyorófehérje-mennyiséget helyeztek a nyelv alá. A kezelést elvégző 47 gyermek 70 százaléka a körülbelül három mogyorónak megfelelő mennyiséget, 36 százaléka pedig körülbelül 16 mogyorónak megfelelő mennyiséget tudott elviselni.

Nyitókép: Pixabay