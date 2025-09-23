ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Nyitókép: Elva Etienne/Getty Images

Segítenek az allergiás gyerekeknek

Infostart / MTI

Idén mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására.

Ismét megszervezi az Elsősegélynyújtási ismeretek – A légutat veszélyeztető állapotok és az anaphylaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal (OH) és az Országos Mentőszolgálat november 6-ig bezáróan, így idén mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására.

A kétszer négyórás, elméleti és gyakorlati modulból álló képzésre immár harmadik alkalommal jelentkezhettek a pedagógusok.

Az elméleti modult a mentőszolgálat online képzési felületén lehet elvégezni, amelyen az online tananyag is elérhető.

A 42 gyakorlati alkalmon, amelyeket az OH pedagógiai oktatási központjai révén az ország 19 vármegyéjében és Budapesten tartanak, a résztvevők tapasztalt mentősök irányításával sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető teendőit.

Felkészítik az allergiás gyermekek gyors és hatékony ellátására a pedagógusokat, akik gyakorlatot szerezhetnek az autoinjektor használatában is.

Az OH és a mentőszolgálat 2023-ban és 2024-ben is megszervezte a továbbképzést, így az elmúlt két évben mintegy kétezer pedagógus szerzett átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket az allergiás gyermekek szakszerű iskolai támogatásához.

