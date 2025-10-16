Forradalmi eljárás: hosszú évekkel előre kimutatható lehet a daganatos betegség

A Science Daily beszámolója szerint a Mass General Brigham kutatói által kifejlesztett HPV-DeepSeek nevű folyadék-biopsziás teszt jelentős előrelépést jelent a korai rákdiagnosztikában. A Journal of the National Cancer Institute folyóiratban megjelent tanulmány szerint a módszer forradalmasíthatja a HPV-hez köthető fej-nyaki daganatok kezelését – írja a Portfolio.

„Tanulmányunk először bizonyítja, hogy pontosan ki tudjuk mutatni a HPV-vel összefüggő daganatokat tünetmentes egyéneknél, akár évekkel a diagnózis előtt – nyilatkozta Daniel L. Faden, a kutatás vezető szerzője, a Mass Eye and Ear fej-nyaki sebész onkológusa.

A HPV-DeepSeek teljes genom szekvenálással azonosítja a tumorból a véráramba került HPV DNS-fragmentumokat. A korábbi kutatások szerint

a teszt 99 százalékos specificitással és érzékenységgel képes kimutatni a rákot a klinikai megjelenéskor, felülmúlva minden más diagnosztikai módszert.

A kutatók 56 vérmintát elemeztek a Mass General Brigham Biobankból, amelyek közül 28 olyan személytől származott, akiknél később HPV-vel összefüggő fej-nyaki rákot diagnosztizáltak, 28 pedig egészséges kontrollszemélyektől. A teszt 22 esetben mutatta ki a HPV tumor DNS-t a később rákbetegséggel diagnosztizált páciensek mintáiban, míg az összes kontrollminta negatív eredményt adott.

A módszer különösen hatékony volt a diagnózishoz közelebbi időpontban vett vérmintáknál, a legkorábbi pozitív eredményt pedig egy 7,8 évvel a diagnózis előtt vett mintánál érték el. Gépi tanulás alkalmazásával a kutatók tovább javították a teszt hatékonyságát, így az végül 27-et a 28 rákos esetből pontosan azonosított, beleértve a diagnózis előtt akár 10 évvel vett mintákat is.

A kutatók jelenleg egy második, az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) által finanszírozott vak vizsgálatban validálják eredményeiket, amelyhez több száz mintát használnak fel a Nemzeti Rákkutató Intézet prosztatarák, tüdőrák, vastagbélrák és petefészekrák szűrési vizsgálatából.