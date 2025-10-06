ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.07
usd:
331.01
bux:
0
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman With Pipette And Test Tubes
Nyitókép: RomoloTavani/Getty Images

Ősi mikrobák keltek életre

Infostart

Több tízezer éve befagyott mikroorganizmusokról van szó.

Amerikai kutatók ősi mikrobákat élesztettek fel egy kísérlet keretében. Egyes organizmusok 40 ezer éve eshettek csapdába az északi-sarkvidéki fagyott talajban írta a 24.hu a The Independent cikkére hivatkozva.

Bizonyos baktériumok alvó állapotban hosszú ideig képesek túlélni tápanyagok, hő és fény nélkül. Tristan Caro, a Boulderi Coloradói Egyetem munkatársa és kollégái új tanulmányukban ezt az extrém túlélési képességet elemzik. A szakember szerint a vizsgált mikrobák még ma is képesek lebontani a szerves anyagokat és szén-dioxid formájában kibocsátani azokat.

A csapat az alaszkai permafrosztból ásott ki mikroorganizmusokat több mint 100 méteres mélységből.

Az első néhány hónapban a legtöbb baktériumcsoport nagyon lassan fejlődött, néhányuk viszont idővel elkezdett vékony, ragadós anyagot termelni, amelyet biohártyának neveznek, ez megvédi a mikroorganizmusokat a különböző behatásoktól.

Úgy tűnik, a mikrobák aktivitásához csupán néhány hónapnyi melegre volt szükség. Caro szerint kísérletükkel azt akarták szimulálni, hogy mi történik majd az olyan alaszkai nyarakon, amikor a jövőbeli éghajlati körülmények között ilyen hőmérsékletnek lesznek kitéve a permafroszt mélyebb rétegei.

Kezdőlap    Tudomány    Ősi mikrobák keltek életre

tudomány

baktérium

mikroorganizmus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik a kormányzati leállás, bizonytalanság jön a tőzsdéken

Folytatódik a kormányzati leállás, bizonytalanság jön a tőzsdéken

A tőzsdék szempontjából ma érkeznek fontos adatok Európában, jön ugyanis a magyar és az euróövezeti kiskereskedelmi adat is, a kérdés mindkettő esetében egyforma: tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok. A tengerentúlon eközben folytatódik a kormányzati leállás, ezért a friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: Ázsiában felemás a kép, Európában iránykereséssel indulhat a nap. A folytatódó kormányzati leállás miatt a befektetők ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Strikes have continued in Gaza as negotiators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 20:53
Viharban hajózni – Fa Nándor, Hernádi Zsolt és Csányi Attila is előad az MCC vezetőképző konferenciáján
2025. október 5. 19:17
Etikus hacker: minden korlátozás kijátszható, a teljes tilalom helyett más kell
×
×
×
×