Ősi mikrobák keltek életre

Amerikai kutatók ősi mikrobákat élesztettek fel egy kísérlet keretében. Egyes organizmusok 40 ezer éve eshettek csapdába az északi-sarkvidéki fagyott talajban írta a 24.hu a The Independent cikkére hivatkozva.

Bizonyos baktériumok alvó állapotban hosszú ideig képesek túlélni tápanyagok, hő és fény nélkül. Tristan Caro, a Boulderi Coloradói Egyetem munkatársa és kollégái új tanulmányukban ezt az extrém túlélési képességet elemzik. A szakember szerint a vizsgált mikrobák még ma is képesek lebontani a szerves anyagokat és szén-dioxid formájában kibocsátani azokat.

A csapat az alaszkai permafrosztból ásott ki mikroorganizmusokat több mint 100 méteres mélységből.

Az első néhány hónapban a legtöbb baktériumcsoport nagyon lassan fejlődött, néhányuk viszont idővel elkezdett vékony, ragadós anyagot termelni, amelyet biohártyának neveznek, ez megvédi a mikroorganizmusokat a különböző behatásoktól.

Úgy tűnik, a mikrobák aktivitásához csupán néhány hónapnyi melegre volt szükség. Caro szerint kísérletükkel azt akarták szimulálni, hogy mi történik majd az olyan alaszkai nyarakon, amikor a jövőbeli éghajlati körülmények között ilyen hőmérsékletnek lesznek kitéve a permafroszt mélyebb rétegei.