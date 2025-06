Különleges képen láthatja, sőt, hallhatja is, milyen körülnézni a Marson

A Marson a hangok eltérnek a Földön tapasztalható hangoktól a bolygó vékony, szén-dioxidban gazdag légköre miatt. Ez azt okozzoa, hogy a nálunk megszokotthoz képest a Marson a hangok halkabbak, lassabban terjednek és tompábbak, illetve az alacsonyabb frekvenciák hangsúlyosabbak.

Az utóbbi hetek fontos híre volt, hogy a NASA Curiosity marsjárója újabb bizonyítékot talált arra, hogy létezett korábban víz a bolygón. Tizenhárom éve vizsgálja a Marsot ez a szerkezet, és most talált rá egy olyan ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik. Szénlerakódásokat vizsgálva a Curiosity által vett mintákban nagy mennyiségű szideritet tártak fel, melynek jelenléte és keletkezési módja miatt a tudósok úgy vélik, bizonyítékot találtak rá, hogy a Mars légköre korábban szén-dioxidban gazdag volt, aminek köszönhetően folyékony víz volt a felszínén.

Exploring an area previously only seen from orbit, the Curiosity rover has found dramatic new evidence of ancient groundwater. The rover is using its drill to snag samples of rock that will give geologists new clues to how this area formed. https://t.co/2qQR169QeE pic.twitter.com/zZJzaMwW8H