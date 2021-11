Az egész obszervatóriumot megrengette a James Webb űrteleszkóp egyik rögzítője

Elhalasztották a James Webb űrteleszkóp indítását, miután váratlan incidens történt az előkészületek során. Így várhatóan december 18. helyett csak 22-én indítják útnak a világűrbe - jelentette be a NASA.

A műholdat a Francia Guyanában lévő Kourou központban a technikusok a hordozórakéta adapteréhez erősítették, amikor egy szorítószalag hirtelen kioldódott és megrengette az obszervatóriumot.

A szakemberek átvizsgálják a műszereket, hogy az eset nem okozott-e kárt az egyes alkatrészekben.

A James Webb űrteleszkópot a NASA, az Európai Űrügynökség (ESA) és a Kanadai Űrügynökség közös programja keretében egy

Miután eléri a világűrt, a NASA legnagyobb hatékonyságú és legösszetettebb űrteleszkópja infravörös fény segítségével kutatja a következő évtizedekben a kozmoszt, a Naprendszeren belüli bolygókat és holdakat, a legősibb és a legtávolabbi galaxisokat.

Az infravörös tartományban működő James Webb "szeme" képes lesz áthatolni a kozmikus poron és távoli égitestek igen halovány jelzéseit észlelni. Fénygyűjtő rendszerének 70-szer nagyobb a kapacitása, mint a Hubble űrteleszkópé.

A NASA első igazgatójáról, James Webbről elnevezett űrtávcső a Földtől mintegy másfél millió kilométerről, a Föld-Nap rendszer L2 Lagrande-pontjából fogja megfigyelni a Naprendszer objektumait és mintegy 5-10 éven keresztül készít korábban elérhetetlen érzékenységű és felbontású felvételeket.

Teljesítménye százszor nagyobb lesz, mint a Hubble űrteleszkópé, így nagy tükörátmérőjének és az infravörös tartományban végzett megfigyeléseinek köszönhetően a világegyetem hőskorába kalauzol el.

UPDATE: @NASAWebb is now targeted to launch no earlier than Dec. 22 to allow additional testing after a sudden, unplanned release of a clamp that secures the spacecraft to its rocket adapter sent vibrations throughout the observatory: https://t.co/YCHnFLbRIr pic.twitter.com/NX5spmt26C — NASA (@NASA) November 22, 2021