Füstriadó a Nemzetközi Űrállomáson

Beindultak a füstjelzők a Nemzetközi Űrállomás orosz szegmensében csütörtök reggel, a személyzet pedig valóban jelentést adott füst- és égőműanyag-szagról - közölte a BBC és az AP amerikai hírügynökség.

A Roszkozmosz orosz űrügynökség tájékoztatása szerint az eset valóban az orosz gyártmányú Zvezda modulban (ez az űrállomás lakótere) történt, az állomás akkumulátorainak újratöltése közben.

A személyzet a bajt észlelve azonnal aktiválta a probléma elhárításához szükséges szűrő- és szellőzőberendezéseket, és

miután a levegőminőség helyreállt, az érintett asztronauták nyugovóra tértek,

hogy aztán kipihenten, űrsétán vegyék szemügyre a problémaforrás vidékét.

Az űrállomást jelenleg a NASA űrhajósai, Mark Vande Hei, Shane Kimbrough és Megan McArthur üzemeltetik, rajtuk kívül ott van még:

Az űrsétában a tervek szerint Novickij Dubrov vesznek részt, akár hat órán át is tarthat. Más feladatuk is van ekkor, a júliusban csatlakoztatott Nauka tudományos laboratóriumot kell integrálniuk. Ennek az eszköznek az érkezésekor is keletkezett némi probléma, orosz közlés szerint szoftveres.

Tomorrow, Russian cosmonauts Oleg Novitskiy and Pyotr Dubrov will venture outside the @Space_Station to continue preparing the new Nauka module for operations. Live spacewalk coverage begins at 10:30am ET (14:30 UT): https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/WQw0x1NRCY — NASA (@NASA) September 8, 2021