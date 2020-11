Sok jó hírt hoztak a vakcina-bejelentések

A Moderna hétfői bejelentésének több szinten is jelentősége van: a Guardian cikke összefoglalja, miért is igazán jelentős a vakcina sikere, amely az oltásellenesek terjesztett információkkal ellentétben nem fogja DNS-ünket abba beépülve megváltoztatni.

A tények

A bejelentés tényszerű részletei a következők voltak: 94,5 százalékos hatékonyságú a vakcina, amelyből négy hét eltéréssel két adag szükséges. Az adatokat 95 megbetegedés után hozták nyilvánosságra, ezekből a fertőzésekből 90 következett be a placebóval kezelteknél és mindössze 5 a valódi oltással oltottaknál. Komoly mellékhatásokat nem tapasztaltak, így a vakcina ígéretes.

Reményteli következtetés

Annak, hogy mRNA-technológiával működő oltás hatékony, külön jelentősége van: ez arra utal, hogy valóban jó irány ilyen típusú oltással szembeszállni a koronavírussal. Azt is bizonyítja ez, hogy a tüskefehérjére építő immunreakció kiváltását célzó oltások iránya is jó, ami további gyógyszergyártók esélyeit növeli. Az AstraZeneca és az Oxford Egyetem közös kutatásában például egy csimpánzokban megtalálható, legyengített vírust alkalmaznak, melyet genetikailag úgy módosítottak, hogy valójában ne tudja megfertőzni azt, akinek beadják, viszont a koronavírus tüskefehérjének génszekvenciáját juttatja be az emberi sejtekbe.

További előnyök

A Moderna csapata fontosnak tartja aláhúzni azt is, hogy különböző életkorú és etnicitású önkénteseket is bevontak a tesztekbe, ez azért lényeges. mert az idősebb, illetve bizonyos etnicitású emberek bizonyítottan nagyobb veszélynek vannak kitéve, amennyiben megfertőződnek.

Fontos adalék lehet az is, hogy egyelőre úgy tűnik, a Moderna oltásának tárolása nem jelent akkora kihívást, mint a Pfizeré: fél évet lehet mínusz húsz fokon eltartani, harminc napig marad hatékony 2-8 fok között, azaz egyszerű hűtőgépben tárolva, és 12 órán át maradhat szobahőmérsékleten azelőtt, hogy beadnák.

Tény ugyanakkor, hogy sem a védelem pontos módjáról, sem annak hosszáról nincsenek még nyilvános adatok, illetve az adatok szakértői ellenőrzésére is várni kell.

Visszaelőzött a Pfizer

Szerdán ugyanakkor kiderült, a Pfizer 95 százalékos hatékonysággal zárta le a teszteket. A végső hatékonysági elemzés adatai ugyanis a Pfizer vakcinájval kapcsolatos előzetes ígéreteket igazolták: 170 megbetegedésből 162 a placebóval oltottak körében következett be.

A BNT162b2 kóddal illetett vakcinával kapcsolatosan fontos adat, hogy a

65 év fölöttiek esetében is 94 százalékos hatékonysággal működött, illetve hogy nemre, korra és etnicitásra való tekintet nélkül hatékonynak bizonyult.

A 65 év fölöttiek köréből került ki globálisan a kísérletben résztvevők 41 százaléka, az Egyesült Államokban pedig 45 százaléka. Az ár kérdéses

A Pfizer az amerikai piacon 19,5 dollárért kínálja majd oltását, az EU jobb áron kapja majd a szert.

A Moderna eredetileg 37 dollárra becsülte a vakcina árát.

Ezek egy adagra vonatkozó árak, a Moderna esetében mennyiségi kedvezmény nem csökkenti azt.

A Moderna is látja a problémát, ígéretük szerint a járvány ideje alatt nem fogják a szabadalmi folyamatot siettetni, így indiai vagy kínai gyárak készíthetnek olcsóbb változatot is az oltásból.

