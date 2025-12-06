ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitány a felesége, Barrena McClay társaságában a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolására érkezik a washingtoni Kennedy Központba 2025. december 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Vb-sorsolás után: óvatoskodnak a végső sikerre esélyes válogatottak vezetői

Infostart / MTI

Alapvetően óvatosan fogalmaztak a végső sikerre esélyes válogatottak szövetségi kapitányai a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban tartott pénteki sorsolását követően.

Nem kivétel ez alól Carlo Ancelotti sem, aki az öt aranyérmével csúcstartó brazil nemzeti együttest szeretné 2002 után ismét csúcsra juttatni. „Ez egy nehéz csoport” – fogalmazott tömören az olasz szakvezető azt követően, hogy a Selecao a legutóbb első afrikai országként elődöntős Marokkót, továbbá Skóciát és Haitit kapta ellenfélül a csoportkörben.

A legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel elsősorban a nehéz körülmények miatt fejezte ki az aggodalmát. Szerinte nem könnyíti meg a csapatok helyzetét a várható nagy hőség, a páratartalom és az egyes helyszíneken tapasztalható magaslati körülmények vagy éppen a nagy távolságokból fakadó különböző időzónák.

„Ez a helyzet, ezt el kell fogadnunk és meg kell találnunk a módját, hogy olyan ellenálló csapatot építsünk, amely képes leküzdeni ezeket az akadályokat” – mondta a német tréner, akinek tanítványai a 2018-ban ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes horvátok mellett Ghánával és Panamával találkoznak.

A Nationalelfet irányító Julian Nagelsmann pedig azt emelte ki, hogy az európai csapatoknak mindig nehéz a dél-amerikaiakkal játszaniuk. Ezt annak kapcsán mondta, hogy az újonc Curacao után sorrendben Elefántcsontpart és Ecuador lesz Németország riválisa. A minden idők legkisebb nemzeteként kijutott karibi országot irányító holland Dick Advocaat arról számolt be, hogy az egész sziget rendkívül izgatott, hogy a négyszeres világbajnok ellen játszhatják történetük első vb-meccsét.

„Ismerjük őket, de ők is ismernek minket” – jelentette ki a társrendező Egyesült Államok argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino, miután olyan ellenfeleket kapott a csapata, amelyekkel a közelmúltban megmérkőzött. Az amerikaiak ugyanis októberben az ausztrálokat, novemberben pedig a paraguayiakat győzték le 2–1-re, harmadik meccsük az európai pótselejtező egyik győztese ellen lesz, ez lehet az a Törökország is, amelytől júniusban 2–1-re kikaptak. Pochettino úgy vélte, nem lehet más a céljuk, mint a végső győzelem.

A szintén házigazda Kanada mestere, Jesse Marsch viszont azon kesergett, hogy rendkívül nehézzé válhat a négyesük, amennyiben Svájchoz és az előző vb-nek otthont adó Katarhoz az európai pótselejtezőből a négyszeres világbajnok Olaszország csatlakozik.

„Csak a döntésére várunk, de alapvetően minden jól halad” – mondta Lionel Messi szerepléséről a címvédő Argentína szakvezetője, Lionel Scaloni. Együttese sorrendben Algériával, Ausztriával és az újonc Jordániával küzd majd meg a 32 közé kerülésért.

A nyolcszoros aranylabdás sztár még nem jelentette ki, hogy részt vesz a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán, ugyanakkor nagy meglepetés lenne, ha a tengerentúli bajnokságban éppen szombaton döntőt játszó Inter Miami futballistája nem vállalná a játékot.

Washington, 2025. december 5. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásának eredménye a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én. MTI/EPA/Will Oliver
Washington, 2025. december 5. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásának eredménye a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én. MTI/EPA/Will Oliver

A június 11-én kezdődő futball-vb 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A nemzetközi szövetség (FIFA) szombaton 18 órától hozza nyilvánosságra a helyszínbeosztást és a pontos kezdési időpontokat.

Kezdőlap    Sport    Vb-sorsolás után: óvatoskodnak a végső sikerre esélyes válogatottak vezetői

labdarúgás

fifa

carlo ancelotti

vb 2026

világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga G. Gábor: még egy olyat, mint az azerbajdzsáni repülőgép szerencsétlensége volt, nem engedhet meg magának a légi közlekedés

Varga G. Gábor: még egy olyat, mint az azerbajdzsáni repülőgép szerencsétlensége volt, nem engedhet meg magának a légi közlekedés

Az orosz-ukrán háború az elmúlt három és fél évben jóformán az egész világon megváltoztatta a légi közlekedést, hiszen Ukrajna felett tilos civil gépekkel repülni, Oroszország légterét pedig a kölcsönös szankciók miatt számos légitársaság nem használhatja. Ez mindent átalakított: az útvonalakat, a menetrendeket és az árakat is.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról

Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról

A Netflix 83 milliárd dolláros Warner Bros Discovery-felvásárlását egy 59 milliárd dolláros, a Wells Fargo által vezetett áthidaló hitelcsomag finanszírozza, amely a san franciscó-i székhelyű bank történetének eddigi legnagyobb ilyen ügylete - jelentette a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hol van az igazi tél és a havazás? Kiderült, erre kell számítani Magyarországon

Hol van az igazi tél és a havazás? Kiderült, erre kell számítani Magyarországon

Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says progress made at talks with Ukraine on plan to end war

US says progress made at talks with Ukraine on plan to end war

The talks in Florida follow US envoy Steve Witkoff's meeting with Russia's President Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 10:51
Kós Hubert megállíthatatlan
2025. december 6. 08:52
Úszó-Eb, kézi-vb, NB I és Premier League – sport a tévében
×
×
×
×