Elrabolt és Oroszországba hurcolt ukrán gyerekek.
Olena Zelenska: már majdnem kétezer ukrán gyereket sikerült hazavinni a szüleihez

Infostart

Az ukrán elnök felesége Párizsban jelentette be, hogy az oroszok által elrabolt ukrán gyerekek közül eddig 1859-et sikerült hazahozniuk.

Az ukrán elnöki házaspár a napokban tett hivatalos látogatást a francia fővárosban. Ekkor nyilatkozott az elrabolt gyerekek helyzetéről Volodimir Zelenszkij felesége, Olena. A „Háború Gyermekei” elnevezésű kijevi szervezet értesülései alapján az invázió kezdete óta a megszállók 19 546 ukrán gyereket hurcoltak el Oroszországba vagy az elfoglalt területekre. A Kyiv Independent című angol nyelű ukrán újság pedig úgy tudja, hogy jelenleg 1,6 millió gyerek él orosz megszállás alatt.

Olena Zelenska a francia elnök feleségének, Brigitte Macronnak elmondta, hogy már 42 állam csatlakozott az ukrán gyerekek hazatéréséért küzdő nemzetközi koalícióhoz. Ebben a szervezetben az országok mellett az Európai Unió, az Európa Tanács, az EBESZ Parlamenti Közgyűlése is részt vesz.

Az ukrán first lady szerint a gyerekek hazavitele csupán egy hosszú folyamat első állomása.

„Miután a gyerekek fizikailag hazaértek, az is kell, hogy lélekben visszatérjenek a szüleikhez" – mondta Olena Zelenska. Ennek érekében mentálhigéniés programokat fejlesztenek, és állami támogatást nyújtanak hazatért gyermekek családjainak.

A találkozón szó volt a Bring Kids Back UA (Hozzuk Vissza az Ukrán Gyerekeket) szervezet munkájáról. Ez a társaság foglalkozik ugyanis az Oroszországba deportált gyermekek felkutatásával, azonosításával és szervezi a hazatérésüket. Miután pedig sikerült visszahozni az elrabolt kicsiket, pszichológiai segítséget adnak a szülőknek és támogatják őket abban, hogy az elhurcolt gyerekeket minél hamarabb sikerüljön visszailleszteni a családokba.

Ez gyakran azért nehéz feladat, mert a sajtóban megjelentek szerint az oroszok rendkívül intenzív átnevelésnek vetik alá a deportált ukrán gyerekeket. Szinte minden esetben új nevet adnak nekik, igyekeznek elfeledtetni velük a korábbi szüleiket és kizárólag oroszul beszélhetnek. Egy részüket orosz családokkal fogadtatják örökbe, a makacskodókat pedig intézetekbe zárják. Mindkét esetben nagyon erőteljes orosz, nacionalista nevelést kapnak. Sokan közülük katonai iskolákba kerülnek, ahol a korábbi hazájuk elleni harcra készítik fel őket.

