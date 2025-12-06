ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Áradás bénítja a közlekedést, egy út lezárva.
Nyitókép: Getty Images/Chris McLoughlin

Áradás bénítja a közlekedést, két út lezárva

Infostart / MTI

Két utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt – közölte szombaton az Útinform.

Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le. Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégelypalánk és az országhatár között sem.

