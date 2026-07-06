Az angol sajtó „egytől tízig” nagyon elégedett a háromoroszlánosok teljesítményével

JORDAN PICKFORD: Remekül hárította a mérkőzés elején Raul Jiménez csukafejesét. Fontos pillanat volt ez, hiszen Anglia hátrányba került volna a forró hangulatú Azték Stadionban. A félidő vége előtt ismét akrobatikus mozdulattal kellett védenie Jiménez lövését, amikor Mexikó az egyenlítésért hajtott 2–1-es állásnál (BBC, 7). A Jiménez elleni hatalmas, korai védése kulcsfontosságúnak bizonyult. Később egy újabb bravúros védéssel erősítette meg teljesítményét (Guardian, 8). A tornán eddig ez volt a legjobb mérkőzése. Bár az Azték Stadionban rendezett nyolcaddöntőt megelőző négy találkozón kritikák érték, az a bravúros védés, amellyel Raul Jiménez korai, vetődve fejelt labdáját hárította, megadta neki a szükséges önbizalmat. Szintén remekül vetődött jobbra, hogy újabb Jiménez-fejest hatástalanítson, miközben Anglia – a fokozódó nyomás ellenére – minimális, egygólos előnnyel vonulhatott a félidei szünetre. Talán a büntetőt is háríthatta volna, ha nem tesz egy nagy lépést balra. Higgadt maradt a kaotikus mérkőzésen; ismét a legjobb formáját hozta (Sky Sports, 9). ÁTLAG: 8.

JARELL QUANSAH: Szerencsétlenül alakult a mérkőzés a számára , a videóbíró (VAR) vizsgálata után kiállították egy veszélyes, magas lábbal végrehajtott szerelési kísérlet miatt. A jobbhátvéd addig jó teljesítményt nyújtott, mielőtt idő előtt véget ért volna a mérkőzése (BBC, 5). Megbízhatóan játszott, amíg az estéje – és Anglia ígéretes második félidei kezdése – kárba nem veszett egy ostoba kiállítás miatt (Guardian, 4). A mérkőzés előtt és után is a jobbhátvéd posztja volt a legfőbb beszédtéma. Quansah védelmében azonban el kell mondani, hogy a Jesus Gallardo elleni – végzetesnek bizonyuló – belépőjéig egyetlen hibát sem vétett. Bár ez volt az angol válogatott első világbajnoki piros lapja Wayne Rooney 2006-os, Portugália elleni kiállítása óta – ami komoly veszélybe sodorta a mérkőzés kimenetelét –, Quansah szerencséjére csapata összeszedte magát, és sikerült megőriznie az eredményt, így a játékos hibája végül nem került a továbbjutásukba (Sky Sports, 4). ÁTLAG: 4,33.

EZRI KONSA: Próbatételt jelentő este volt ez Konsa és az egész angol védelem számára, a mérkőzés drámai fordulatai közepette. Egy szabadrúgás utáni felszabadítási kísérlete épp Julian Quinones elé került, aki gólt szerzett belőle, ezzel visszahozva Mexikót a meccsbe – ám az Aston Villa védője később kulcsfontosságú mentésekkel járult hozzá ahhoz, hogy Anglia végül kiharcolja a győzelmet (BBC, 7). Bizonytalan játék; az első félidőben fejeseknél hagyta elszabadulni Jiménezt, Quiñones góljánál pedig lazán védekezett. Később a jobbhátvéd posztjára került (Guardian, 5). Az angol középhátvédek teljesítményét is sok kritika érte a torna során, ám ebbe a védekező játékba nem lehetett belekötni. A csapat összefogott, és közös erővel küzdötte végig a mérkőzést a lefújásig. Konsa határozottan és megbízhatóan játszott. Nem érheti szó a pályán maradt védőket: ez az egyik legkiválóbb védekező teljesítmény volt, éppen akkor, amikor a leginkább a tétje volt a mérkőzésnek. (Sky Sports, 8). ÁTLAG: 6,66.

MARC GUÉHI: Szűk területen és nyomás alatt is magabiztosan kezelte a labdát, miközben Anglia igyekezett megtörni Mexikó lendületét az első félidőben. Guéhi állta a sarat, amikor Mexikó minden erejével támadta az angol kaput (BBC, 7). Ahogy haladt előre a mérkőzés, úgy lendült játékba; élvezte a védelem irányításának feladatát. Volt egy fenomenális, utolsó pillanatos szerelése (Guardian, 7). Konsához hasonlóan Guéhi teljesítményébe sem lehetett belekötni. A nyomás sosem volt még ekkora, ám mindkét kezdő belső védő remekelt, és bárhol, bármikor készek voltak a testi épségüket is kockára tenni a csapat érdekében (Sky Sports, 8). ÁTLAG: 7,33.

NICO O’REILLY: Ez volt a balhátvéd legjobb teljesítménye a világbajnokságon. Veszélyes beadással kínálta meg a tizenhatoson belül érkezőket, majd kapáslövéssel találta el a kapufát. Sárga lapot kapott, majd lecserélték, amikor Anglia átállt az ötvédős felállásra (BBC, 7). A felelőtlen korai bedobások nem nyerték el Tuchel tetszését, de jól korrigált: a kapufát találta el, mielőtt lecserélték volna, amikor Anglia a hajrában átszervezte sorait. Sárga lapot kapott (Guardian, 6). Szilárdan védekezett, és a szokásos, egyedi veszélyt jelentette a támadó harmadban, miközben folyamatosan a szabad résbe mozgott. Miután a meccs káoszba fulladt, talán szerencsésnek mondhatta magát, hogy elkerülte a piros lapot Jorge Sánchez lekönyökléséért. Thomas Tuchel gyorsan lehívta őt az incidens után. Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy Anglia hosszú időre megtalálta a a balhátvédjét. Ezen a szinten teljesít, mindössze 21 évesen. Sokat kell még tanulnia, például hogyan kerülje el a könyöklést, de ez nagyon lenyűgöző. (Sky Sports, 7). ÁTLAG: 6,66.

DECLAN RICE: Erőteljes felfutásai komoly fegyvert jelentenek Anglia számára; a vezető gólhoz vezető akciót az ő saját térfeléről induló, egészen a mexikói tizenhatosig tartó megindulása alapozta meg. Hihetetlen fegyelmezettségről tett tanúbizonyságot, miután már az első percben sárga lapot kapott (BBC, 7). Stabil, nagyrészt visszafogott játék, amit talán a korai sárga lap is befolyásolt. Ugyanakkor egy 55 méteres megindulással utat nyitott Anglia számára a vezető gólhoz (Guardian, 7). A már az első percben kapott sárga lap visszafogta a játékát, hiszen vissza kellett vennie megszokott, lendületes középpályás játékából. Bár a gólok előtt Mexikó átvette az irányítást a pálya középső részén, Rice továbbra is kivette a részét a játékból. Csapattársaival együtt szilárdan védekezett, és fontos szerepet vállalt a rendkívül fegyelmezett védekezésben. Az is elismerést érdemel, hogy makacs sérülésekkel bajlódva is végigjátszotta a teljes mérkőzést – összesen 101 percet. Rice – a többi játékoshoz hasonlóan – nem kímélte magát a pályán. (Sky Sports, 7). ÁTLAG: 7.

ELLIOT ANDERSON: Csendesebb mérkőzést játszott, ám ez mit sem von le abból, milyen fontos szerepet tölt be az angol csapatban. A középpályást akkor cserélték le, amikor Thomas Tuchel a vezetés megőrzése érdekében megváltoztatta a csapat felállását (BBC, 6). Feladata Mora őrzése volt, és nagyrészt jól bírt a fiatal tehetséggel. Kitartása szerepet játszott Bellingham második góljában (Guardian, 7). Anderson játéka kissé elszürkült, ahogy egyre inkább visszahúzódott, hogy extra segítséget nyújtson a védelemnek. Miután Anglia emberhátrányba került, nehéz volt érdemben birtokolnia a labdát, ám az ilyen mérkőzéseken éppen az Andersonhoz hasonló játékosokra van szükség. (Sky Sports, 7). ÁTLAG: 6,66.

BUKAYO SAKA: Amikor Anglia mélyen védekezett az első félidőben, Saka jobb oldali szárnyvédőként segített lezárni a Quinones körüli területeket. Rengeteget futott, mégis veszélyt jelentett a támadásokban is. A vezető gólhoz az ő egy-egyezésből való megindulása és az azt követő minőségi beadása teremtette meg a lehetőséget (BBC, 7). Lomha, néha pontatlan kezdés, de aztán remekelt: az ő nagyszerű beadásából született a vezető gól. A piros lap után Stones váltotta (Guardian, 7). Elmaradt a szokásos színvonalától, de a minőségi mutatóit, amiket a játékba tud hozni, és azt, hogy miért olyan fontos Anglia számára, egyértelműen példázta a Bellinghamnek adott beadása az első gólnál. Quansah kiállítása miatt az 56. percben lecserélték, de már amúgy sem lett volna sok perce a pályán. (Sky Sports, 6). ÁTLAG: 6,66.

JUDE BELLINGHAM: Újabb győzelmet érő teljesítmény Anglia színeiben. A Real Madrid középpályása sorra szállítja azokat a pillanatokat, amelyek azt sugallják: bármi lehetséges a „Háromoroszlánosok” számára. Az első félidőben két perc alatt szerzett két góljával kedvező helyzetbe hozta csapatát, miközben ismét emlékezeteset alkotott (BBC, 9). Kiemelkedő teljesítmény. Az első perctől kezdve koncentráltan játszott, hatalmasat küzdött a két gólért, és egy gólmentő szereléssel akadályozta meg Mexikó egyenlítését (Guardian, 9). Az angolok embere a nagy pillanatokra. A csapattársaihoz hasonlóan ő is csendesen kezdte a mérkőzést, ám két gyors góljával felrázta együttesét, és elhallgattatta az Azték Stadion közönségét. Góljai önmagukért beszélnek, de védekezésben is kisegítette Angliát: az utolsó pillanatban pöccintette el a labdát Cesar Montes elől, mielőtt a mexikói közelről tüzelhetett volna, a győzelem érdekében pedig szó szerint a végletekig hajtotta magát a pályán. Bellingham minden fontos pillanatban ott volt, ahol kellett. Születőben lévő legenda – ha már most nem tekinthető annak. (Sky Sports, 10). ÁTLAG: 9,33.

ANTHONY GORDON: Folyamatosan játékba vonható volt a mexikói védelem mögött, és minden adódó alkalommal határozottan tört kapura. A szélső energiája és gyorsasága veszélyt jelentett az ellenfélre, fáradhatatlan munkabírásának köszönhetően pedig csapata létfontosságú büntetőhöz jutott (BBC, 8). Kiváló teljesítmény mindkét térfélen. Kiharcolta Anglia büntetőjét, rendre túljárt Sánchez eszén, és végig segített a védekezésben is (Guardian, 8). Egy teljesítmény, ami elhallgattatta a kételkedőket. A Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a kispadról beszállva beadott két gólpassza lendületet adott Gordonnak a világbajnokságon. Rengeteget futott, s ezt párosította azzal a bátorsággal, ami ahhoz kellett, hogy gondot jelentsen a védelemnek. E két tulajdonság párosítása a harmadik játékrész kulcsfontosságú büntetőjének kiharcolásához vezetett. Nagyszerű játék Gordontól (Sky Sports, 9). ÁTLAG: 8,33.

HARRY KANE: Rendkívül fontos teljesítmény Kane-től, még ha drámai pillanatok is kísérték. Az angol csapatkapitány hatalmas nyomás alatt, emberhátrányban is magabiztosan értékesítette a büntetőt. Ő adta a gólpasszt Bellingham második találatához – ugyanakkor ő maga is összehozott egy büntetőt az ellenfélnek (BBC, 8). Ismét bizonyított egy magabiztosan értékesített büntetővel. Önzetlen gólpasszt adott a második találatnál, vezérként viselkedett, és megúszta, hogy ő maga is büntetőt hozott össze az ellenfélnek (Guardian, 7). Nyomás? Milyen nyomás? A nyomás a gumiabroncsok sajátja! Quansah kiállítása után, 2–1-es állásnál a mérkőzés sorsa a tét – ám Kane jéghideg maradt a büntetőpontnál, pályafutása talán legfeszültebb pillanatában. Bár a kétgólos előny hamar elolvadt, végül az ő találata biztosította a továbbjutást a negyeddöntőbe. Anglia legutóbbi 11 világbajnoki gólját Bellingham és Kane szerezte. Ez a torna a nagy nevekről szól, az angol duó pedig akkor is szállítja az eredményt, amikor a legnagyobb szükség van rá (Sky Sports, 9). ÁTLAG: 8.

JOHN STONES (Az 57. perctól): A rendkívül rutinos Stonest akkor küldték pályára, amikor Quansah kiállítása miatt emberhátrányba került Anglia. Nyugtató hatással volt a játékra a mérkőzés végén elszabaduló indulatok közepette (BBC, 7). Higgadt játék a háromfős védelemben a hajrában (Guardian, 7). Quansah piros lapja után nehéz helyzetben állt be a csapatba, de ő volt az a tapasztalt ember, akire Angliának szüksége volt a helyzet stabilizálásához (Sky Sports, 8). ÁTLAG: 7,33.

DJED SPENCE (a 74. perctől): Bal oldali szárnyvédőként állt be, miután Anglia ötvédős rendszerre váltott a győzelem megőrzése érdekében. Fontos szerelést mutatott be, amikor a labda a tizenhatoson belül pattogott (BBC, 7). Megoldotta a feladatát balhátvédként (Guardian, 6). A könyökléses incidens után O'Reilly-t váltva beállt a balhátvéd posztjára. Feladata egyértelmű volt: ha a labda a pályán van, el kell takarítani. Egy utolsó pillanatban végrehajtott szerelése a tizenhatoson belül tisztázást jelentett egy nagy mexikói helyzetnél az utolsó 10 percben. Kiváló védekezést mutatott (Sky Sports, 8). ÁTLAG: 7.

DAN BURN (a 75. perctől): Különleges este Burn számára, aki élete első világbajnoki perceit töltötte a pályán. Fejjátékára nagy szükség volt, miközben Mexikó sorra ívelte a labdákat az angol kapu elé. A hajrában egy kulcsfontosságú blokkot is bemutatott (BBC, 8). Nem volt lehetősége jelentős hatást gyakorolni a játékra (Guardian, 6). A világbajnokságon először lépett pályára, miután Tuchel a védekezés megerősítésére törekedett a mérkőzés utolsó húsz percében. Fizikailag erős jelenlétet biztosított, amire nagy szükség is volt a sarokba szorított csapatnak, a védekezése során (Sky Sports, 8). ÁTLAG: 7,33.

MORGAN ROGERS (a 90. perctől): A mérkőzés végén váltotta Harry Kane-t; Tuchel a labdás megindulásokban rejlő képességeit szerette volna kihasználni (BBC, 6). Nem volt lehetősége jelentős hatást gyakorolni a játékra (Guardian, 6). A mérkőzés hajrájában váltotta Kane-t; jól mozgott, tisztázott a tizenhatoson belül, és igyekezett megtartani a labdát. Nem olyan beugrás volt ez, amely során érdemben hozzájárulhatott volna a támadójátékhoz, de a rá bízott feladatot ellátta (Sky Sports, 6). ÁTLAG: 6.