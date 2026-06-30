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Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány csapatának sajtóértekezletén a Bostonhoz közeli Foxborough Gilette Stadionjában 2026. június 28-án. Másnap Németország Paraguay ellen játszik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõbe jutásáért.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Megszólalt az újabb „német futballrémálom” után Julian Nagelsmann

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A német válogatott az egyenes kieséses szakasz első fordulójában kiesett a világbajnokságról, ami a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Julian Nagelsmann tizenegyespárbajban veszített Paraguay ellen.

A Bild keddi címlapja sokatmondó címmel foglalta össze a történteket: „A következő német futballrémálom”.

A 2014-es világbajnoki győzelem óta Németország kétszer nem jutott tovább a csoportkörből, most pedig az első kieséses mérkőzésén búcsúzott. A Nationalelf a brazíliai világbajnokság óta egyszer sem került be a világ legjobb 16 csapata közé.

A torna előtt Paraguay a 41. helyen állt a FIFA világranglistáján, Németország pedig a tizediken.

Bostonban a németek 75 százalékban birtokolták a labdát, de nehézséget okozott a jól szervezett paraguayi csapat védelmének feltörése. Az Albiroja ráadásul vezetést szerzett Julio Enciso révén.

Kai Havertz egy fejesgóllal kiegyenlített a második félidő elején, majd a 102. percben Jonathan Tah fejesgólját Waldemar Anton szabálytalansága miatt érvénytelenítették. (A németek szerint ez óriási igazságtalanság volt…)

Németország korábban négy tizenegyespárbajban vett részt a vb-k történetében, mindegyiket megnyerte. Most először, veszített.

Két német hiba után a paraguayiaknak a negyedik és az ötödik lövésből egyet kellett volna értékesíteni. Nem sikerült, de a hatodik német, Jonathan Tah hibázott. A következő paraguayi, José Canale továbblőtte az Albiroját.

„Amikor Paraguay ellen kiesel a világbajnokságról, az nagyon keserű. Nagyon fájdalmas – mondta Julian Nagelsmann szövetségi kapitánya. – Ez már a harmadik korai kiesésünk egymás után, szóval már nem tartozunk a legerősebb csapatok közé.”

A kapitány a jövőjéről is beszélt: „Szívesen folytatnám” – mondta. Mint közölte, továbbra is elkötelezett a szerepvállalása mellett, ha a Német Szövetség (DFB) azt akarja, hogy maradjon.

„Nem vagyok az a fajta ember, aki elfut” – mondta Nagelsmann a The Guardiannek adott interjújában. „Vannak dolgok, amiket meg kell változtatni. De ha a Német Labdarúgó-szövetség azt akarja, hogy folytassam, akkor folytatni fogom.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megszólalt az újabb „német futballrémálom” után Julian Nagelsmann

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