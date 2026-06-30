Azért Tah lőtte a hatodik tizenegyest, mert más nem akarta

Mindkét csapat első öt kísérlete után 3–3-as döntetlenre álltak, attól kezdve ha valamely csapat előnybe kerül egy pár rúgása után, az a továbbjutó.

A németek talán némi lélektani fölénybe kerülhettek, mert Havertz és Woltemade hibája után sikerült kiegyenlíteni, miután a negyedik és ötödik paraguayi rúgó hibázott.

A következő lövésre Jonathan Tah, a Bayern védője tette le a labdát. Nekifutása nem tűnt bizonytalannak, de nagyon alányúlt a labdának, ami a léc fölött elhagyta a játékteret.

Miért vállalta Tah a felelősséget, és lépett elő egyáltalán? – tette fel a kérdést a Bild.

A válasz: „Belső nehézségek adódtak a hatodik büntetőrúgó megtalálásában! Tah volt az első, aki szembesült a hatalmas nyomással, mert a többi DFB-sztár állítólag habozott és kitért a feladat elől. Akkoriban a pályán volt még Leon Goretzka (31), Waldemar Anton (29), Nathaniel Brown (23), Malick Thiaw (24) és Manuel Neuer kapus (40). Addigra már lőtt – Nagelsmann választása alapján –, Kai Havertz (27/kihagyta), Joshua Kimmich csapatkapitány (31/gól), Jamal Musiala (23/gól), Nick Woltemade (24/kihagyta) és Nadiem Amiri (29/gól). Tah volt az este tragikus alakja! A hosszabbítás első felében a győztes gólnak tűnő fejesgólját érvénytelenítették a VAR-ellenőrzést követően, Anton vitatott szabálytalansága miatt, amelyet a paraguayi Gill kapus ellen követett el.”

A legnagyobb példányszámú német napilap szerint a szétlövés alatti vacillálás a Bayern 2012-es „Finale Dahoam”-jára (bajor szleng, otthon játszott döntőjére) emlékeztetett.

A Chelsea elleni Bajnokok Ligája-döntőben több játékos sem vállalta a büntetőrúgást, aminek következtében Neuer kapus lépett elő a harmadik rúgásra. Ő belőtte, ám végül ötödikként Bastian Schweinsteiger nem tudta legyőzni Petr Čechet, a londoni Kékeké lett a serleg.

„Most Németország kiesett a világbajnokságról! Ugyanakkor nem csak a Paraguay elleni tizenegyespárbaj során vált nyilvánvalóvá, hogy a csapatból hiányzik a százszázalékos győztes mentalitás”.