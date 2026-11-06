Kikapott a jégkorong-válogatott

Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata – amely sorozatban a harmadik elitvilágbajnokságára készül – a csütörtöki nyitányon kétgólos vezetést követően 5-2-es vereséget szenvedett a szlovénoktól, míg a májusban fennállásuk legjobb vb-eredményét produkáló norvégok 2-1-re verték a házigazda franciákat.

A pénteki első meccs első harmadának hajrájában Nagy Krisztián tudott egyenlíteni, majd a folytatás is szoros csatát hozott. A záró felvonás norvég góllal indult, erre pedig már nem jött válasz, az utolsó magyar lövésnél a korong a kapuvasról kifelé pattant.

A szombati záráson a franciák lesznek az ellenfelek.