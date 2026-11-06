ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.3
usd:
326.15
bux:
143453.78
2026. november 6. péntek Lénárd
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Akciófotó egy jégkorongról, amely gólhelyzetben a kapuhálóba repül; a levegőben jégszilánkok szállnak, érzékeltetve a sebességet és az intenzitást. A háttérben egy elmosódott jégkorongozó látható.
Nyitókép: Getty Images/Jag_cz

Kikapott a jégkorong-válogatott

Infostart / MTI

A magyar jégkorong-válogatott 2-1-re kikapott a világbajnoki bronzérmes norvég csapattól a Nemzetek Európai Kupája amiens-i csoportjának pénteki második fordulójában.

Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata – amely sorozatban a harmadik elitvilágbajnokságára készül – a csütörtöki nyitányon kétgólos vezetést követően 5-2-es vereséget szenvedett a szlovénoktól, míg a májusban fennállásuk legjobb vb-eredményét produkáló norvégok 2-1-re verték a házigazda franciákat.

A pénteki első meccs első harmadának hajrájában Nagy Krisztián tudott egyenlíteni, majd a folytatás is szoros csatát hozott. A záró felvonás norvég góllal indult, erre pedig már nem jött válasz, az utolsó magyar lövésnél a korong a kapuvasról kifelé pattant.

A szombati záráson a franciák lesznek az ellenfelek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kikapott a jégkorong-válogatott

jégkorong

magyar válogatott

norvégia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

„Le akarjuk zárni a hallgatás korát, nem akarjuk, hogy tovább kísértsen az a múlt, ami lehetővé tette a zsarolhatóságot, lehetővé tette azt, hogy találgatások legyenek” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ügynökaktákról Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára.
 

„Azt írtak le, amit jónak láttak” – B. Tóth László az állambiztonsági múltjáról

Ügynökakták: a Fidesz a politikai felelősök megnevezését követeli

Kijavították a Nyitott Akták hibáját – felajánlja a lemondását Cseh Gergő Bendegúz

Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

Medveczky Ilona: engem zsarolt az állambiztonság

Felföldi József debreceni milliárdos: soha nem végeztem ügynöki tevékenységet

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elegük lett a mesterséges intelligenciából: darukra másztak a tüntetők egy európai fővárosban

Elegük lett a mesterséges intelligenciából: darukra másztak a tüntetők egy európai fővárosban

Tüntetők törtek be a Microsoft egyik amszterdami adatközpontjának építési területére pénteken. A megmozdulás egy kétnapos, 16 országra kiterjedő tiltakozássorozat része, amellyel környezetvédelmi és digitális jogi aktivisták a mesterséges intelligencia térnyerése miatt rohamosan szaporodó szerverparkok ellen emelik fel a szavukat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban

Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban

A Google egy gyors biztonsági ellenőrzés elvégzését javasolja minden Gmail-felhasználónak.

BBC
Business Sport Travel Science
Meghan's father Thomas Markle appears in court after arrest on charge relating to child sex abuse material

Meghan's father Thomas Markle appears in court after arrest on charge relating to child sex abuse material

The 82-year-old was arrested in Florida this morning after FBI searches of two Los Angeles-area storage units - he has previously denied allegations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 6. 18:32
Anyagilag is nagyon jól jár a Ferencváros
2026. november 6. 17:54
Nyíltvízi úszó vk - Betlehem Dávid bronzérmes 10 kilométeren
×
×