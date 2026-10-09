ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.09
usd:
325.18
bux:
0
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két személylift csukott ajtaja egy épületben.

Leszakadt a szállodai lift egy kosárcsapat játékosai alatt

Infostart

A balesetben a csapat több játékosa is megsérült, így nem csoda, ha nem sokkal később kikaptak. A vezetőedző külön „háláját” fejezte ki a vendéglátóknak a szállásválasztás miatt.

A sportban sokféleképpen szokták a vezetőedzők megindokolni egy-egy vereség okát, olyat viszont ritkán hallani, ami az azeri Gence BC kosárlabdacsapatával történt – írja a Basketnews beszámolója nyomán a hvg.hu.

Ugyanis a csapat törökországi FIBA Európa Kupa meccse előtt több játékos három emeletet zuhant a szálloda liftjével. Ráadásul a mérkőzést sem halasztották el a baleset miatt, amiben öten is megsérültek. Így nem csoda tehát, hogy 63-92-re kikaptak a hazai Erokspor csapatától.

Martin Knezevic, az azeri csapat vezetőedzője a meccs után azt írta Facebook oldalán: „Nem vagyok meglepve azon, hogy kikaptunk az Eroksportól, mivel öt játékosunk is megsérült, miután a meccset megelőző este lezuhantunk a lifttel a szállodában – abban az olcsó szállodában, amit az Erokspor szerzett nekünk.”

Az edző szarkasztikus módon a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek (FIBA) is „köszönetet mondott”, őket is hibásnak tartja a vereségért: „Ó… és köszönjük a FIBA-nak, hogy figyelmen kívül hagyták a kérésünket a meccs elhalasztásáról, amit azért kértünk, mert több játékosunk is lesérült. Srácok, ti vagytok a legjobbak.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Leszakadt a szállodai lift egy kosárcsapat játékosai alatt

baleset

törökország

kosárlabda

csapat

azerbajdzsán

szálloda

vezetőedző

sérülés

mérkőzés

lift

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt

Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt

Ruff Bálint szerint április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása fog majd beteljesíteni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a Fidesz egyik legnagyobb bűne az volt, hogy elterjesztette a normaszegés kultúráját, ami szerint egyesek minden törvényen felül állhatnak.
 

Bejelentésekkel érkezik Magyar Péter és Vitézy Dávid délelőtt

Republikon: a társadalom kicsit fél az ügynökaktáktól

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Folytatódik a drón- és rakétaháború Kijev és Moszkva között: az ukrán fővárosban késő este elment az áram a támadsok miatt, míg Oroszországban folyamatosan akadozik az internetszolgáltatás a Yandex adatközpontját ért támadás miat. Trump bizakodó a béke lehetőségét illetően, az ukránok pedig a jelek szerint konkrét béketervekkel is előálltak, Moszkva azonban pillanatnyilag rendíthetetlennek tűnik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megindult a nyomozás: brutális összeg úszott el a MÁV székházán, senki sem vállalja a felelősséget

Megindult a nyomozás: brutális összeg úszott el a MÁV székházán, senki sem vállalja a felelősséget

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi Metropol irodaház bérlése ügyében, amely több százmillió forintos kárt okozhatott az államnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 08:34
Lélegzetelállító kerékpárutak közül kéne választani ezen a szavazáson
2026. október 9. 06:48
Óriási tömeg lesz Budapesten, a hétvégén minden a maratonról szól – nem csak a 40 ezer nevezőnek
×
×