Leszakadt a szállodai lift egy kosárcsapat játékosai alatt

A sportban sokféleképpen szokták a vezetőedzők megindokolni egy-egy vereség okát, olyat viszont ritkán hallani, ami az azeri Gence BC kosárlabdacsapatával történt – írja a Basketnews beszámolója nyomán a hvg.hu.

Ugyanis a csapat törökországi FIBA Európa Kupa meccse előtt több játékos három emeletet zuhant a szálloda liftjével. Ráadásul a mérkőzést sem halasztották el a baleset miatt, amiben öten is megsérültek. Így nem csoda tehát, hogy 63-92-re kikaptak a hazai Erokspor csapatától.

Martin Knezevic, az azeri csapat vezetőedzője a meccs után azt írta Facebook oldalán: „Nem vagyok meglepve azon, hogy kikaptunk az Eroksportól, mivel öt játékosunk is megsérült, miután a meccset megelőző este lezuhantunk a lifttel a szállodában – abban az olcsó szállodában, amit az Erokspor szerzett nekünk.”

Az edző szarkasztikus módon a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek (FIBA) is „köszönetet mondott”, őket is hibásnak tartja a vereségért: „Ó… és köszönjük a FIBA-nak, hogy figyelmen kívül hagyták a kérésünket a meccs elhalasztásáról, amit azért kértünk, mert több játékosunk is lesérült. Srácok, ti vagytok a legjobbak.”