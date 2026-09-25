„Közük nem volt a meccshez” – értékelések az Ukrajna elleni vereség után

Fájó, 1-0-s vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajnától a Nemzetek Ligája-sorozatot indító B-ligás mérkőzésen, a mérkőzés hajrájában jelentősebb csetepaté és némi nézőtéri rendbontás is tarkította az eseményeket, a csaknem 100 perces találkozó ráadásul magyar emberelőnyben ért véget.

A mérkőzés krónikáját itt olvashatja.

A fogadkozások ellenére talán váratlan vereséget azért értékelték a főszereplők a közvetítő M4 Sport kamerája előtt.

Tóth Balázs kapus: egy helyzetük volt, amit ki is használtak. Okosan játszottak az ukránok, mi végig jobbak voltunk, többet érdemeltünk ettől a mérkőzéstől, az elején meg is voltak a helyzeteink. Kicsalogatták a belső védőinket, így a csatáruk üresen maradt, így kaptunk gólt, én is elmentem a rövid oldalra sajnos. Ki kell elemezni a meccset, hogy hol csúsztunk el, de szomorkodni nincs idő, 3 nap múlva megint meccs van.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány: a fociban benne van, hogy így alakul a vége... Büszke vagyok a csapatra, nem volt szerencsénk a kapuk előtt, nem volt közük a meccshez az ukránoknak. Megyünk tovább. Teljesen mindegy, ki az ellenfél, bele fogunk állni a folytatásban is. Ha tovább dolgozunk, mellénk fog állni a szerencse is.

Csongvai Áron középpályás: az első félidőben tudtunk kialakítani helyzeteket, jó támadásaink voltak, de nem tudtuk kihasználni az esélyt. A következő három mérkőzésen kell jobb eredményt elérni, jobb játék, magabiztosság, még több helyzet kell. Örültem, hogy vissza tudtam térni a válogatottba, igyekeztem a lehető legjobban megmutatni magamat, de az eredmény befolyásolja az érzéseimet. Holnaptól már a következő mérkőzésre kell koncentrálni. Nagyon jól érzem magam a francia klubomnál, ennek is lehetett az eredménye, hogy itt lehettem és játszhattam, már csak eredményességre volna szükség.

Marco Rossi szövetségi kapitány: nem láttam, mi volt a legvégén, csak a rohangászást, Szoboszlai Dominik reagálhatott egy inzultusra. Ami a meccset illeti, a vereség egyenes következménye volt a kihagyott helyzeteknek. Ilyen a labdarúgás. A győztes élvezi a győzelmet, a vesztesnek pedig magyarázkodnia kell. Mondhatom, hogy az egyetlen helyzetükből lőttek gólt... Az Európa-bajnokság óta sok minden ellenünk szólt. Van egy legenda, amely szerint Napóleon a tábornokait nem a tudásuk alapján választotta ki, hanem aszerint, hogy ki milyen szerencsés. Minket két éve üldöz a balszerencse. Észak-Írország közben szerencsés volt Grúziában, nyert 1-0-ra. De nem szabad csupán erre redukálni az értékelést. Hajtottunk, akartunk, mindent kiadtunk, nem találtuk meg az utat a gólhoz. Én is mindent kipróbáltam a meccsen, de fizikalitásban nem volt meg minden a támadójátékunkban, de összességében a hozzáállásra nem panaszkodhatom, betartották az utasításokat akarat szempontjából.