Mégsem lesz MotoGP-verseny Magyarországon 2027-ben

A gyorsaságimotoros-vb-t szervező MotoGP Group kedden este erősítette meg, hogy a jövő évi versenynaptárból hiányozni fog a Magyar Nagydíj, ugyanakkor jelezte, a jövőben törekszik arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassa a visszatérés lehetőségét.

„A Hungaroring Sport Zrt. a promóteri feladatokat kizárólag a 2026-os évre kapta meg. A MotoGP Magyar Nagydíjjal kapcsolatos további tervekről érdemben nem tudunk nyilatkozni, mivel a Hungaroring jelenleg nem rendelkezik a motoros események megtartásához szükséges licenccel” – írta az MTI megkeresésére szerdán a mogyoródi Forma-1-es pályát üzemeltető cég.

A Balaton Park sajtóosztálya a távirati irodának sajnálatát fejezte ki, hogy 2027-ben nem lesz MotoGP Magyar Nagydíj.

„Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehettünk a MotoGP több mint három évtized utáni magyarországi visszatérésének, és hogy a Balaton Park eddig két alkalommal is vendégül láthatta a motorversenyzés világelitjét” – írták a szervezők. Hozzátették, a pálya „továbbra is rendelkezik a MotoGP-rendezéshez szükséges FIM Grade A "homologizációval", és változatlanul készen áll arra, hogy bármikor ismét vendégül lássa a sorozatot és mezőnyét. Addig is változatlan lendülettel készülünk következő nemzetközi és hazai rendezvényeinkre, hogy a jövőben is világszínvonalú élményeket nyújthassunk vendégeinknek.”

A balatonfőkajári létesítményben 2024 szeptemberében jelentették be, hogy 2025-től MotoGP és Superbike vb-futamokat is rendeznek a Balaton Parkban, így a MotoGP 33 év, a Superbike pedig 35 év szünet után tért vissza Magyarországra. Az akkori sajtótájékoztatón az hangzott el, hogy a szerződést 10 évre – 2025-től 2034-ig – írták alá, a Balaton Parkkal pedig három évre szóló együttműködést kötött a promóteri és szervezői feladatokat ellátó, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. Utóbbi cég az idén felszámolás alá került, a MotoGP magyarországi fordulójának megrendezése pedig veszélybe került, végül azonban a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt le tudták bonyolítani.

A gyorsaságimotoros-vb királykategóriájában tavaly és az idén is a spanyol Márc Márquez győzött a Magyar Nagydíjon, míg a Superbike-ban tavaly a török Toprak Razgatlioglu, az idén pedig az olasz Nicolo Bulega diadalmaskodott.