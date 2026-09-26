Van egy nagy baj ezekkel az ingyenes tévéműsorokkal

Nemrégiben feltűnt egy új, RemControl elnevezésű kártevő, amely egy ingyenes tévénéző-alkalmazást népszerűsít, ám ezen keresztül megszerezheti a gyanútlan felhasználók adatait – írja a Bleeping Computer.

A Group-IB kiberbiztonsági cég kutatói által felfedezett program legalább május óta aktív, de az első mintákra csak júliusban figyeltek fel. A legfőképp európai, kanadai és közel-keleti személyek ellen alkalmazott kártevő több mint 30 adathalász réteget alkalmaz, amelyek legfőbb célja a banki hitelesítő adatok ellopása – írta meg a 24.hu.

A kártevőt egyébként legalább részben, de az is lehet, hogy teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével készítették.

A fertőzött alkalmazásokat hamis Play Áruház-oldalakon keresztül terjesztik. Első ránézésre ilyenkor egy valós alkalmazás-adatlap jelenik meg, valójában azonban egy hamis weboldalról van szó, ahonnan letölthető az app.

A hackerek arra is ügyeltek, hogy a hamis oldal ne akadjon fenn a Meta hirdetési rendszerének szűrőin, így a felhasználóban sem támad kétely a letöltés előtt.