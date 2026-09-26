Egyre több autóban, nagy márkákban bukkan fel ez a „kamu” szerkezet

A Hungaroringen kipróbált 1108 lóerős csúcsteljesítményű Porsche Taycan villanyautó egy ideje már szimulált váltóval is kapható, és minden jel arra mutat, hogy a német gyártó nem áll meg itt – írja a hvg.hu.

A Porsche ugyanis levédetett egy belsőégésű motoros autókba szánt új váltót, mely alaphelyzetben úgy működik, mint egy teljesen hagyományos automata egység, de kívánság szerint szekvenciális váltóként, illetve kuplunggal kezelhető hagyományos kézi váltóként is képes funkcionálni.

A Ferrari idén mutatta be kamu kézi váltót felvonultató 830 lóerős sportkupéját, a kereskedésekbe jövő év elején begördülő 12Cilindri Manualét, írja a lap.