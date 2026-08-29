Fradi-feljelentés: „ha lakásra kapsz kölcsönt, nem költheted luxusautóra vagy ékszerekre”

„A Fradiváros-feljelentéssel kapcsolatban sok félreértés és csúsztatáson alapuló félremagyarázás jelent meg. Éppen ezért fontosnak tartom leszögezni:

a Fradiváros-ügy jogi, gazdálkodási természetű és semmilyen mértékben sem klubszimpátia kérdése.

A feljelentés és a felelősségre vonás nem a Ferencvárosi Torna Clubbal, Magyarország egyik legnagyobb, legeredményesebb egyesületével szemben történt, valamint egyáltalán nem célja az ellehetetlenítés”

– írta Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán.

Mint fogalmaz, „a Fradi Magyarország egyik legfontosabb sportklubja. ... A Fradi volt, van és lesz.”

Majd hozzátette:

A Fradiváros-ügy nem szól másról, mint a hatályos és vonatkozó jogszabályok betartásáról, betartatásáról.

Kálnoki-Kiss Attila szerint az államtitkárság egyik alapfeladata, hogy bármely sportszervezetnek is nyújt támogatást, az állami forrás felhasználásának jogszerűségét ellenőrizze. Azt, hogy a támogatott a támogatói okiratban leírtaknak megfelelően arra költse az adófizetők pénzét, amire kérte és kapta. A sportban ezt hívják fair playnek, aminek a pályákon és azon kívül is meg kell jelennieh – írta, hozzátéve: „étköznapi példával élve:

ha lakásvásárlásra veszel fel kölcsönt, azt nem költheted luxusautó vagy ékszerek és ruhák vásárlására,

még akkor sem, ha úgy ítéled meg, hogy az aktuálisan előnyösebb számodra. Amennyiben mégis így teszel, annak egy jogállamban következménye van” – közölte az államtitkár.