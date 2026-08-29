ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 29. szombat Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros TC labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában 2026. július 15-én. A csapat másnap a Vojvodina ellen játszik az Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Fradi-feljelentés: „ha lakásra kapsz kölcsönt, nem költheted luxusautóra vagy ékszerekre”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Részleteket és magyarázatot tett közzé Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a Fradiváros ügyében tett feljelentésről.

„A Fradiváros-feljelentéssel kapcsolatban sok félreértés és csúsztatáson alapuló félremagyarázás jelent meg. Éppen ezért fontosnak tartom leszögezni:

a Fradiváros-ügy jogi, gazdálkodási természetű és semmilyen mértékben sem klubszimpátia kérdése.

A feljelentés és a felelősségre vonás nem a Ferencvárosi Torna Clubbal, Magyarország egyik legnagyobb, legeredményesebb egyesületével szemben történt, valamint egyáltalán nem célja az ellehetetlenítés”

– írta Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán.

Mint fogalmaz, „a Fradi Magyarország egyik legfontosabb sportklubja. ... A Fradi volt, van és lesz.”

Majd hozzátette:

A Fradiváros-ügy nem szól másról, mint a hatályos és vonatkozó jogszabályok betartásáról, betartatásáról.

Kálnoki-Kiss Attila szerint az államtitkárság egyik alapfeladata, hogy bármely sportszervezetnek is nyújt támogatást, az állami forrás felhasználásának jogszerűségét ellenőrizze. Azt, hogy a támogatott a támogatói okiratban leírtaknak megfelelően arra költse az adófizetők pénzét, amire kérte és kapta. A sportban ezt hívják fair playnek, aminek a pályákon és azon kívül is meg kell jelennieh – írta, hozzátéve: „étköznapi példával élve:

ha lakásvásárlásra veszel fel kölcsönt, azt nem költheted luxusautó vagy ékszerek és ruhák vásárlására,

még akkor sem, ha úgy ítéled meg, hogy az aktuálisan előnyösebb számodra. Amennyiben mégis így teszel, annak egy jogállamban következménye van” – közölte az államtitkár.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Fradi-feljelentés: „ha lakásra kapsz kölcsönt, nem költheted luxusautóra vagy ékszerekre”

ferencváros

fradiváros

kálnoki-kiss attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: Mohács után 500 évvel még mindig itt vagyunk, a történelmünk a talpra állások története

Magyar Péter: Mohács után 500 évvel még mindig itt vagyunk, a történelmünk a talpra állások története

Magyarország elvesztett egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el: ma is itt vagyunk, magyarul beszélünk, és újra talpra állunk – mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Két napig tartanak a programok.
 

Mohács 500: Ruszin-Szendi Romulusz szerint a biztonság nem magától értetődő, a békében kell felkészülni

Megkezdődött az ünnepi emlékhétvége a mohácsi csata 500. évfordulóján

Forsthoffer Ágnes megrázó üzenetet tett közzé

Mohács 500: Erdő Péter is üzent az évforduló napján

Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész

VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hírhedt hackercsoport csapott le a nyugati fővárosban: bitcoint követelnek a szenzitív adatokért cserébe

Hírhedt hackercsoport csapott le a nyugati fővárosban: bitcoint követelnek a szenzitív adatokért cserébe

Harminc bitcoint, azaz mintegy kétmillió eurót követelnek Berlintől a német főváros közigazgatási informatikai rendszerét két hete feltörő hackerek, akik azzal fenyegetőznek, hogy fizetés hiányában nyilvánosságra hozzák a megszerzett adatokat - írja az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mennyit tudsz mohácsi ütközetről? Lássuk, figyeltél-e történelemórán!

Kvíz: Mennyit tudsz mohácsi ütközetről? Lássuk, figyeltél-e történelemórán!

A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mai kvíz a Mohács történetéhez kapcsolódó fontos eseményeket, személyeket és összefüggéseket veszi sorra.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal calls for 'global effort' to address climate change after devastating flash floods

Nepal calls for 'global effort' to address climate change after devastating flash floods

A glacier collapse likely sparked Wednesday's floods in the Himalayan border region, killing at least 626 people, authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 29. 17:28
Magyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról
2026. augusztus 29. 17:10
Mohács 500: Ruszin-Szendi Romulusz szerint a biztonság nem magától értetődő, a békében kell felkészülni
×
×