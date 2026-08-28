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Kubatov Gábor, az FTC elnöke beszédet mond a Csanádi Árpád egykori labdarúgó, legendás sportvezetõ, NOB-tag születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencián az MVM Dome-ban 2023. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kubatov Gábor a feljelentés után: „lelkiismeretünk tiszta”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradiváros ügyében, nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok el – közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke Facebook-oldalán pénteken, miután a Belügyminisztérium jelezte: feljelentést tett a Fradiváros-projekt ügyében.

Kubatov Gábor úgy fogalmazott, „lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé”.

Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat – tette hozzá.

A Belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Club Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó, csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán. Azt írták, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel.

A kormány 2016-ban és 2017-ben két határozat alapján összesen 24,947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A támogatói okiratok és az azok részét képező eredeti költségtervek kizárólag beruházási célokat – lebonyolítást, bontást, tervezést és építést – tartalmaztak. A Fradiváros a támogatás ellenére nem épült meg – tették hozzá.

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