ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.43
usd:
322.18
bux:
151507.86
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszakának csúcsszintû általános vitáján a világszervezet New York-i székházában 2026. szeptember 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Szinte botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

Infostart / MTI

Irán megtámadása volt „az egyik legkönnyebb döntés, amelyet valaha is meg kellett hoznom” – jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakának csúcsszintű vitáján felszólalva.

Netanjahu egyben erkölcsi gyáváknak nevezte a beszéde kezdetén az ENSZ-közgyűlésből kivonuló több tucat delegátust. Amikor az izraeli kormányfő a pódiumhoz lépett, üdvrivalgás és füttyök zaja keveredett, majd az NBC News tudósítása szerint több száz küldött kivonult a teremből, és ezután a helyek többsége üresen maradt. Halilur Rahmán, az ENSZ-közgyűlés elnöke többször is rendre intette a delegátusokat.

„Ha vannak még olyan erkölcsi gyávák, akik még nem hagyták el a termet, kérem, tegyék meg most” – mondta Netanjahu.

Az izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „önmagát védve Izrael számos országot is véd azok közül, amelyek küldöttei most elhagyták az üléstermet”. „Valójában szeretném, ha tudnák, hogy vezetőik közül többen is titokban megköszönik nekünk, hogy kiiktattuk Irán nukleáris fegyvereit” – tette hozzá.

„Az iráni atomlétesítmények megsemmisítése nehéz, nagyon nehéz feladat volt, de számomra ez volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet miniszterelnökként valaha meg kellett hoznom, mert ha nem tettük volna meg, mindannyian halottak lennénk” – mondta.

„Megfogadtam magamnak, hogy megakadályozom Irán gyilkos diktatúráját abban, hogy atombombákat fejlesszen ki, olyan atomfegyvereket, amelyek Izrael megsemmisítésére irányulnak, olyan atomfegyvereket, amelyek az egész világot fenyegethetik. Pontosan ezt tettük” – húzta alá.

Kijelentette, hogy az Izrael Gázai övezetben elkövetett népirtásáról szóló állítások nemcsak hamisak, de „az évszázad legnagyobb hazugságának” minősülnek.

Korábban a palesztin küldöttség üzenetben szólította fel az ENSZ több tagországát, hogy kollektívan vonuljanak ki Netanjahu beszédének kezdetén. „Ez világos üzenetet fog küldeni Netanjahunak és kormányának, hogy senki sem hajlandó támogatni, vagy részt venni népirtásában, háborús bűncselekményeiben és az illegális megszállásban, amellyel kapcsolatban minden békeszerető állam és nép azt követeli, hogy érjen véget” – állt az üzenetben.

Az ENSZ New York-i székháza előtt tüntettek Netanjahu ellen.

Az izraeli kormányfő élesen bírálta beszédében Zohran Mamdani New York-i polgármestert is, akit antiszemitának nevezett. Azt mondta, Mamdani hamisan vádolja Izraelt népirtással, és hazugságokat terjeszt Izrael gázai övezeti katonai tevékenységéről, amivel veszélybe sodorja az amerikai nagyváros zsidó közösségét is. Netanjahu szerint a polgármester megpróbálta megakadályozni New York-i látogatását is. „Nos nem fog tudni elhallgattatni. Nem tudja az igazságot elhallgattatni” – jelentette ki az izraeli kormányfő.

Az izraeli sajtó Netanjahu beszéde előtt arról számolt be, hogy az a hazai közönségnek is szól majd, Izraelben ugyanis október 27-én parlamenti választásokat tartanak, és a közvélemény-kutatások szerint Netanjahu politikai táborának nehéz dolga lehet többséget szerezni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szinte botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

ensz

izrael

közgyűlés

irán

benjámin netanjahu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsíros Sándor: ezt a 4,2 milliárd eurónyi EU-pénzt már megkapjuk, egy másik összeget próbálnak megtorpedózni

Zsíros Sándor: ezt a 4,2 milliárd eurónyi EU-pénzt már megkapjuk, egy másik összeget próbálnak megtorpedózni
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ez 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását jelenti, amiről már csak egy döntés van hátra, az Európai Tanácsnak kell ráütnie a pecsétet, de elég a minősített többség, és nem szokták felülbírálni a Bizottság javaslatait.
Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat - jelentette ki Baka András köztársasági elnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében.
 

Botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

Trump csúcstalálkozóra hívta Putyint: megszólalt a Kreml

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai-és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

Esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, elsősorban a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt. Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, Japánban pedig 30 éves csúcsra emelkedett a tízéves hozam. A befektetők Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozójára is figyelnek, az olajpiacon pedig továbbra is az amerikai–iráni feszültség mozgatja az árakat. A csütörtöki kereskedésben mérsékelten estek az európai, majd az amerikai részvénypiacok is, estére viszont a Hormuzi-szorosról érkező biztató hírek hatására javult a hangulat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Régóta várt sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra: Halloweenre is nagy dobásokkal készülnek

Régóta várt sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra: Halloweenre is nagy dobásokkal készülnek

Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he and Xi held 'great meeting' ahead of White House state dinner

Trump says he and Xi held 'great meeting' ahead of White House state dinner

The Chinese leader also called for a "continued dialogue" with Washington during his three-day trip to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 21:42
Az AI felgyorsítja a kibertámadásokat, hírszerzési figyelmeztetés érkezett egy uniós országból
2026. szeptember 24. 21:29
Katonák haltak meg egy tengeri hadgyakorlat közben
×
×