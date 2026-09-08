Mac Allister szomorú, arra vágyik, amit Szoboszlai már megkapott

A 27 éves, világbajnok középpályás a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt saját helyzetéről. Kiemelte: arról tájékoztatták, hogy a klub egyelőre nem tud új szerződést ajánlani neki, ami nagyon elszomorítja, hiszen az edzéseken és a meccseken minden nap száz százalékot ad magából. Hozzátette, nagyon boldoggá teszi, hogy időközben társai közül Szoboszlai és Gravenberch új szerződést kapott, amit az ő megítélése szerint is megérdemeltek, ugyanakkor közben elszomorítja, hogy ő nem kapott, pedig ugyancsak megérdemelné.

„Nem hinném, hogy bármit is bizonyítanom kellene még, de persze folyamatosan azon a szinten kell teljesítenem, amin tudok” – nyilatkozta a középpályás.

Mac Allister elárulta: a nyári átigazolási szezonban voltak ajánlatai más kluboktól, adott volt a lehetőség számára, hogy elhagyja a Liverpoolt, de úgy érezte, hogy a megfelelő helyen van, és pályafutásának nagyon sikeres időszaka ez. Zárásként szerződésének hosszabbításáról megjegyezte, hogy az időből nem futottak ki: az argentin futballista 2023 nyarán csatlakozott a Liverpoolhoz, szerződése 2028 nyaráig érvényes.

Andoni Iraola vezetőedző a témával kapcsolatban annyit mondott, elégedett a középpályás teljesítményével, nagyra értékeli őt, és szerinte a lényeg az, hogy a jövőben is Liverpoolban akar futballozni.

A Liverpool egy győzelemmel és két döntetlennel a hatodik helyet foglalja el a Premier League tabelláján, szerdán 21 órától a Bajnokok Ligája főtáblájának első körében az Atlético Madridot fogadja.