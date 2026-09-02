„Kettészakadt a magyar atlétika” – Tajti-Márton Anita új emberként a fejlődő magyar atlétika élén

38-27-re nyerte vetélytársa, Kovács Zoltán (MATE-GEAC) ellen az atlétikai szövetség vezetéséért folytatott küzdelmet Tajti-Márton Anita sportági legenda, a magyar atlétika első (fedett pályás) világbajnoka, súlylökő.

A rendkívüli tisztújításon született eredményt követően azonnal interjút adott az InfoRádiónak, elmondta, izgalmas órákon van túl, de teljesen más ez, mint a sportpályán a dobókörben állva készülni élete legnagyobb dobására, ez másfajta közeg; örül, hogy megtisztelte a sportág vezetése a bizalmával, és elnöknek választotta.

Az eredményt kommentálva azt mondta, ez szoros volt, a küldöttek szavazata felére plusz egy szavazatra volt szüksége.

„Tudtuk, hogy picit kettészakadt a magyar atlétika, ez a következő időszak egyik feladata is lesz, hogy összegyúrjuk és egy irányba tereljük. De nem egy szavazattal nyertem, ami azt mutatja, hogy a szakemberek és a küldöttek változást igényeltek” – fogalmazott.

Az árkokról szólva azt mondta, vannak területek a szövetség működésében, amelyek mélyebbre ásást igényelnek, de olyanok is, amelyek egyszerűbben kezelhetőek, de az elmúlt időszakban már szárba szökkent egyfajta párbeszéd a klubok, a vezetők és az egyesületek között, hogy az egy jó építkezést ígér, így is készült az esetleges megválasztására, ezért gyors előrelépésben is bízik a szövetség élén.

Tajti-Márton Anita a legfontosabb céljait is felsorolta:

teljes körű átvilágítás jön a szövetségben

mivel a küldöttgyűlés nem fogadta el a tavalyi éves beszámolót és az idei szakmai programot sem, új programot kell írni

meg kell kezdeni a felkészülést 2027-re és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

„A vállalásunkban fontos elem volt, hogy mivel mindig nagyon későn értesültek a szakemberek és a sportolók a kereteikről a következő évi kvalifikációs időszakban és ez bizonytalanságot okozott, ezeket szeretnénk gyorsan megoldani, a bizottságokat alulról építkező munkával felállítani” – rögzítette.

Megjegyezte még: az elmúlt évek építkezésének köszönhető a nemrégiben véget ért Eb érmekben megnyilvánult eredményessége, de vannak hiányosságok, illetve dolgok, amelyeket másként látnak, mint az előző vezetés.

Azt is feladatának tekinti, hogy 10-15-20 évre is gondolkodjon, hiszen azokat a fiatal tehetségeket most kell megkeresni és a sportágba bevonzani, akik 10-15-20 év múlva az atlétikát képviselni fogják.

Eredményességi ígéretet nem tett, ezzel kapcsolatban viszont rámutatott az Eb érmeire, döntős, középdöntős helyezéseire.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.