Kerékpáros vb, röplabda-Eb – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Tenisz, Billie Jean King Kupa, negyeddöntő, Csehország - Nagy-Britannia
14.20: Országúti kerékpár, vb, vegyes csapatidőfutam
19.30: Országúti kerékpár, vb, junior férfi időfutam
21.30: Országúti kerékpár, vb, junior női időfutam
Sport 1
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, New York Yankees-Tampa Bay Rays
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Röplabda, férfi Eb, negyeddöntő
Eurosport 1
14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 1. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, vb, vegyes csapatidőfutam
18.05: Országúti kerékpár, vb, junior férfi időfutam
21.05: Országúti kerékpár, vb, junior női időfutam