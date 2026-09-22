Kerékpáros vb, röplabda-Eb – sport a tévében

Az Országgyűlés kedden több sorsdöntő személyi kérdésben is szavazhat: a képviselők döntenek Polyák Gábor médiajogász Médiatanács-elnöki jelöléséről, és napirendre kerülhet Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi kinevezése is, bár Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a Tisza-frakció támogatása nem garantált. Közben tovább dagad az M6-os autópálya-koncesszió ügye: a kormány felülvizsgálja a 2022-ben kötött, 35 éves szerződést, amelyet a magyar történelem legsúlyosabb korrupciós ügyének neveztek, a rendőrség pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Magyar Péter a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseit is részletesen ismertette, és nemzeti minimumnak nevezte a jogtalanul megszerzett vagyon visszaszerzését.