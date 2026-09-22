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Nyitókép: Getty Images / Digital Vision.

Kerékpáros vb, röplabda-Eb – sport a tévében

Infostart / MTI

Országúti kerékpár, baseball, röplabda, tenisz és lósport szerepel a sportcsatornák keddi élő közvetítéseinek kínálatában.

M4 Sport

11.00: Tenisz, Billie Jean King Kupa, negyeddöntő, Csehország - Nagy-Britannia

14.20: Országúti kerékpár, vb, vegyes csapatidőfutam

19.30: Országúti kerékpár, vb, junior férfi időfutam

21.30: Országúti kerékpár, vb, junior női időfutam

Sport 1

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, New York Yankees-Tampa Bay Rays

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Röplabda, férfi Eb, negyeddöntő

Eurosport 1

14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 1. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, vb, vegyes csapatidőfutam

18.05: Országúti kerékpár, vb, junior férfi időfutam

21.05: Országúti kerékpár, vb, junior női időfutam

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Kezdőlap    Sport    Kerékpáros vb, röplabda-Eb – sport a tévében

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