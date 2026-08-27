Elhunyt a világ- és Európa-bajnok Boros Gergely

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Facebook-oldalán azt írta, Boros Gergely sportolói pályafutásának egyik legjelentősebb sikerét 2007-ben érte el, amikor K–4 200 méteren világbajnoki címet szerzett. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatói pozícióját 2018 és 2024 között töltötte be, munkájával pedig éveken át hozzájárult a magyar kajak-kenu fejlődéséhez.

Boros Gergelyt családja, felesége és két gyermeke gyászolja. A szövetség saját halottjának tekinti.

A szekszárdi születésű sportoló egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az Atomerőmű SE színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta. 2002-ben az utolsó éves ifistaként K–4 500 méteren szerzett Európa-bajnoki ezüstérme ugyancsak megerősítette benne, hogy hivatásszerűen szeretne kajakozni. Emiatt a tanulmányait is elhalasztotta a Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán.

Tizennyolc évesen csatlakozott Séra Miklós felnőttcsapatához, ami hamar meghozta a felnőtt eredményeket is számára: 2003-as előolimpián párosban Szabó Gergellyel ezüstérmes lett K–2 1000 méteren. A 2004-es poznańi kontinensbajnokságon Európa-bajnok lett a K–4 200 méteren versenyző egység tagjaként, ezt követően a korosztályában, az U23-asok mezőnyében olimpiai számban, K–4 1000 méteren győzött. A 2005-ös szezonban sorra nyerte az érmeket korosztályában, és a felnőtt Eb-n is gyűjtött egy ezüstöt egyesben 200 méteren. Pályafutása meghatározó élménye volt a 2006-os szegedi világbajnokság, amelyen negyedik lett K–1 200 méteren – olvasható a szövetség honlapján.

2007-ben világbajnok lett a K–4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban. Séra Miklós halála után Hüvös Viktor lett az edzője. A pekingi olimpián tartalékként volt a csapat tagja. A következő években is a válogatott tagja maradt. A 2011-es szegedi kvalifikációs vb-n Kammerer Zoltánnal, Vereckei Ákossal és Kucsera Gáborral egy hajóban hetedikként értek célba K-4 1000 méteren.

A következő években különböző párostársakkal indult a világversenyeken, a legeredményesebb a Dombi Rudolffal alkotott kettőse volt: 2014-ben vb-ezüstérmet nyertek K–2 500 méteren. Utolsó világversenye a 2015-ös milánói vb volt, két évvel később, 2017 tavaszán hagyott fel a kajakozással.

Időközben felhagyott gépészmérnöki terveivel, távoktatás keretében közgazdászhallgató lett. Noha mindkettőt fontosnak tartotta, az élsportot és a tanulást nehezen tudta összeegyeztetni – végül 2018-ban gazdálkodási és menedzsment szakon diplomázott a Szegedi Tudományegyetemen.

Visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Munkáját mindig ugyanolyan alázattal és elhivatottságával végezte, mint amellyel élsportolóként a vízen küzdött a minél jobb eredményekért.