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Nyitókép: Will Oliver

Felfoghatatlan pénzeket mozdított meg „minden idők legsikeresebb labdarúgó-vb-je” – sportközgazdász

Infostart / InfoRádió

Gazdaságilag a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a világbajnokság legfőbb nyertese – erről beszélt az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász, aki szerint a FIFA nemcsak mintegy 13-15 milliárd dollárnyi bevételre tett szert, de megerősítette a labdarúgás szórakoztatóiparban játszott vezető szerepét.

Spanyolország nyerte az amerikai labdarúgó-világbajnokságot, a vb-nek azonban van egy másik abszolút győztese is, mégpedig a a FIFA – az InfoRádiónak nyilatkozó Dénes Ferenc sportközgazdász szerint, mivel a FIFA nemcsak mintegy 13-15 milliárd dollárnyi bevételre tett szert, de megerősítette a labdarúgás szórakoztatóiparban játszott vezető szerepét; ennélfogva az amerikai vb-be fektetett minden dollár megérte, a sportág népszerűbb lett, kimondható, hogy ez minden idők legjobb labdarúgó-vb-je volt.

A Bank of America készített becslése szerint az Egyesült Államok gazdaságára a most vasárnap zárult labdarúgó-világbajnokság 20 milliárd dolláros hatással lehet, és ez korántsem csak a jegyárbevételt fedi le, tömegek voltak a szállodákban, a vendéglátóipari egységekben, a boltokban, de a reklámipar és minden más szegmens is csak nyerhetett, ráadásul egyes becslések szerint akár 40 milliárd is lehet az a 20, „mindig az a kérdés, hogy milyen szintig nézzük meg a lecsorgó hatásokat”.

A vb előtt egyébként a FIFA azt is megvizsgálta, a világ számára mekkora forgalmat csinál a foci-vb, és számításaik szerint

akár 80 milliárd dollár is megmozdulhatott a vasárnap spanyol végső győzelemmel zárult labdarúgó-vb mentén.

„Azért gondoljunk bele, hogy például az a Magyarország, amelynek a válogatottja ki sem jutott a világbajnokságra, vásárolt, partira járt, még egy sört kért. Szóval akár a mi gazdaságunkat is pörgette, nyilvánvalóan nem abban az arányban, mint az amerikait, de szerte a világon ez így történt” – mutatott rá, példaként említette e folyamatban Norvégiát és Angliát, ahol szinte felrobbant az ország, ahogy folytatódott a menetelés.

A csapatoknak is ütötte pénz a markát, a győztes sok tízmillió dollárral lett gazdagabb, de a közvetlen pénzdíjon kívül számos más formában jön pénz; a klubok, amelyek játékost adtak a vb-re, kompenzációt kaptak, az egyik legtöbbet a Real Madrid és a Barcelona.

„És értékesek lesznek azok a márkák, ahol a nagy sztárok szerepelnek, például Kylian Mbappé a Madriddal vagy Lamine Yamal a Barcelonával további járulékos hatásokat hoz. Ha tehát azt mondom, hogy 50 millió dollár lehet a bevétel, ha nem is közvetlen, de közvetett hatásaival együtt egyértelműen közelíti ezt a számot” – szögezte le Dénes Ferenc.

És nyilván a játékosok értékére is hatással lesz a most zárult labdarúgó-világbajnokság, annál is inkább, mert hamarosan új lendületet vesz az átigazolási piac. Ezzel kapcsolatban rámutatott, többfajta értéket érdemes megkülönböztetni.

  • Transfermarkt-típusú értékelés – a játékos teljesítményképességét számszerűsíti
  • kereskedelmi érték – túl a játéktudáson már márkaértéket is számszerűsít, Mbappé vagy Yamal önálló márkaként is jelen vannak.

Ezzel együtt azt gondolja, a csapatok nem úgy igazolnak, hogy a vb-t nézik, aztán igazolnak, a nagy mozgások már korábban megtörténnek, elég csak például Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítására gondolni a Liverpoolnál.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.

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