ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Molnár Martin autóversenyző a brit Formula–4-ben.
Nyitókép: Facebook/Martin Molnár Racing

Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Több mint száz lóerővel erősebbek az autók, jóval nagyobbak a szárnyak és a leszorító erő is, de nagyon élvezetes a közös munka – mondta az InfoRádióban a 17 éves autóversenyző, aki feljebb lépett a brit Forma–4-ből, és idén már a GB3-bajnokságban láthatjuk. Mint fogalmazott, az a célja, hogy minél többször dobogóra állhason az idei futamokon. Wéber Gábor F1-es kommentátor szerint eddig nagyon profin menedzselt volt Molnár Martin karrierje, de rendkívül rögös út vár rá.

Molnár Martin a brit Forma–4-ben eltöltött két szezonja után kategóriát vált, és idén már a brit Forma–3-nak számító GB3-bajnokságban versenyez. A 17 éves magyar autóversenyző 2024-ben 8., tavaly pedig 3. lett összetettben a brit Forma–4-ben. A kategóriaváltás után a Rodin Motorsport színeiben láthatjuk a magyar tehetséget. A GB3 mezőnye 2026-ban sem csak Nagy-Britanniában versenyez, összesen öt országba látogatnak el a csapatok és a pilóták. Július elején a Hungaroringen is lesz három futam, így Molnár Martin pályafutása során először hazai közönség előtt is rajthoz állhat formaautóval. A mezőny olyan ikonikus F1-es helyszínekre is ellátogat, mint Spa-Francorchamps, Barcelona, Silverstone vagy a Red Bull Ring. A szezon április végén Silverstone-ban kezdődik.

Molnár Martin az InfoRádióban elmondta: már túl van tíz tesztnapon a GB3-ban, és úgy érzi, mindegyik kifejezetten jól sikerült. Még nem telt el túl sok idő azóta, hogy a Rodin Motorsporthoz került, de a visszajelzések alapján folyamatosan fejlődik, egyre jobb időeredményeket ér el. A teszteken több másodéves pilótával is fel kellett vennie a küzdelmet, ami kezdetben elég nehéz volt számára, hiszen sokat számít, hogy egyévnyi tapasztalat az előnyük, de azt gondolja, fel tudott nőni a feladathoz. Nagyon örül neki, hogy őket is meg tudta közelíteni. Előfordult, hogy csak egy-két tizedmásodperccel kapott ki a rutinosabb pilótáktól. Már nagyon várja, hogy elkezdődjön a szezon, és az eddigi élmények, tapasztalatok alapján arra számít, hogy sikeres évük lesz.

A kategóriaváltás jelentős ugrást jelent, elég nagy a különbség az autók között a Forma–4 és a GB3 összevetésében. Utóbbi sorozatban

több mint száz lóerővel erősebbek az autók, jóval nagyobbak a szárnyak, illetve az egész autó nagyobb.

A Forma–4-hez képest a nagyobb szárnyak miatt a leszorító erő is sokkal jelentősebb. A Rodin Motorsport versenyzője eddig nagyon élvezi az új környezetet és az új sorozattal, új autóval való ismerkedést. Azt gondolja, gyorsan és gördülékenyen zajlik a beilleszkedése.

Molnár Martinnak már az első szezonjában az lesz a célja, hogy az egyes versenyeken a dobogós helyekért küzdjön a GB3-ban. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a tesztek még zajlanak és az autót is fejleszthetik a szezon kezdetéig, ezt is figyelembe kell venni az elvárások meghatározásánál. Ettől függetlenül

minden versenyhétvégén a dobogót fogja megcélozni.

Biztos benne, hogy a csapata versenyképes lesz, ez remélhetőleg látszódni fog már a márciusi teszteken is.

A 17 éves magyar tehetség nemcsak a GB3-bajnokság szezonkezdetét, hanem a júliusi, mogyoródi futamot is nagyon várja. Angliában négy versenyhétvégét rendeznek, további egyet-egyet pedig Belgiumban, Magyarországon, Ausztriában és Spanyolországban. Mint fogalmazott, a Forma–3-ban már nincs sok idő „pályát tanulni”, de bízik benne, hogy az F4-es tapasztalatai és az év elejei tesztek hasznára lesznek majd. Nagy bizonyítási vágy fűti, és reméli, hogy az ikonikus F1-es pályákon is jól tud majd szerepelni.

A felkészülés és az iskola mellett nem nagyon jut ideje másra, kevés a szabadideje, de pontosan tudta, hogy ez ezzel fog együtt járni, így nem éli meg teherként. Fizikális és kognitív típusú edzéseken vesz részt, elsősorban az a cél, hogy megfelelő legyen az állóképessége. A kategóriaváltás miatt még inkább figyelni kell a nyak körüli izmokra.

Molnár Martin a távolabbi célokra rátérve egyértelműen kijelentette, hogy a Forma–1-ben szeretne versenyezni. Ezért dolgozik nap mint nap, és úgy véli, jó úton halad, reálisnak tartja ennek a célnak az elérését. Nem akar kapkodni, egyelőre fejlődni szeretne, illetve lépcsőfokról lépcsőfokra haladni, de abban reménykedik, hogy 2030 környékén már arról lehet majd beszélni, hogy jöhet a bemutatkozás a Forma–1-ben.

Wéber Gábor: ha egy pilóta a következő lépcsőfokon elvérzik, onnan sokszor nincs tovább

Wéber Gábor szerint nagyon profin menedzselt volt Molnár Martin eddigi karrierje, és úgy vette a lépcsőfokokat, hogy közben nem vállalt túl nagy dolgokat. A Prima-díjas Forma–1-es kommentátor az InfoRádióban úgy fogalmazott, 17 évesen „muszáj végiglépkedni a ranglétrán, különben az ember nagyon hamar kifullad”. Szerencsére ő nem esett bele abba a hibába, hogy hirtelen túl nagyot ugrik, mert ebben az esetben nem mindig olyan csapathoz kerülnek a fiatal tehetségek, amely ideális lenne a fejlődésükhöz.

Kiemelte, hogy a kategóriaváltás fegyelmet, jó alkalmazkodóképességet igényel, a Forma–1 mezőnyében pedig nagyon kevés a pilótahely, oda eljutni rendkívül nehéz dolog. Általánosságban azért az a jellemző, hogy az F1-be bekerülő pilóták korábban „végigmentek az összes építkező kategórián, junior bajnokságon”.

Akik pedig ezekben a sorozatokban egy-két év alatt megvetették a lábukat, esetleg bajnokok lettek, már könnyebben és gördülékenyebben tudtak feljebb lépni.

Wéber Gábor azt gondolja, ez a „normális építkezési mód”, és ahogy a matematikában is először megtanulunk összeadni, kivonni, majd utána következnek a nehezebb műveletek, az autósportban sem lehet a nulláról vagy a gokart világából egyből beülni valamelyik Forma–1-es csapat autójába.

A kommentátor még mindig elég kis esélyt lát arra, hogy a közeljövőben egy magyar pilóta eljusson az F1-be, de azt gondolja, Molnár Martin megjelenésével mégiscsak egyre növekszik az esély erre. Ő most legalább három lépésre van a Forma–1-től, azt viszont nem lehet kétségbe vonni, hogy nagyot lépett előre ezzel a mostani váltással. Kiemelte, hogy a GB3-as autók már nagyon közel vannak az FIA Forma–3-as kategóriához, és előbbi sorozat mezőnye is a legjobb, legrangosabb pályákon versenyez. Úgy véli,

Molnár Martin tanulási szempontból az egyik legjobb kategóriába került, ami az FIA Forma–3 előtti lépcsőfokokat illeti.

Wéber Gábor szerint a GB3 erősebb sorozat a korábbi Formula Renault-hoz képest, de igazából mindkét széria megfelelő „köztes megálló” az F4 után.

Úgy véli, 17 évesen még nem dől el túl sok minden a későbbi karriert illetően, de felhívta a figyelmet arra, hogy technikai sportokban egy éles kategóriaváltás után ha egy pilóta „a következő lépcsőfokon elvérzik, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen nincs tovább”. Mint fogalmazott, ebben a világban minden fiatal a karrierjéért, a jövőjéért küzd, közben pedig fejlődik és tanul. Minden egyes kategóriaváltás újdonságokkal jár együtt, egyre erősebbek az autók, egyre nagyobb a leszorító erő, újabb és újabb ismereteket kell szerezniük a pilótáknak. Az az ideális, ha ezek a folyamatok egy idő után már automatizmusként működnek.

A versenyzőknek alkalmazkodniuk kell az új környezethez, hiszen egyre nagyobb csapatokkal dolgoznak együtt, folyamatosan bővül a körülöttük tevékenykedő mérnökök száma, meg kell szokniuk a miliőt. Az autó beállítása mindig kulcsfontosságú, ezért hatékony együttműködés és együttgondolkodás szükséges.

„Ez egy hosszú, nehéz tanulási folyamat. Az ember nem tudja ezeket az utcáról vagy a gokartból beesve rögtön magára szedni az F1-ben. Természetesen vannak adottságbeli eltérések ilyen szinten is, mint ahogy a vezetésben is, ezekhez tapasztalat és rutin kell” – összegzett Wéber Gábor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

forma-1

hungaroring

nagy-britannia

wéber gábor

forma-3

molnár martin

rodin motorsport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

Több mint száz lóerővel erősebbek az autók, jóval nagyobbak a szárnyak és a leszorító erő is, de nagyon élvezetes a közös munka – mondta az InfoRádióban a 17 éves autóversenyző, aki feljebb lépett a brit Forma–4-ből, és idén már a GB3-bajnokságban láthatjuk. Mint fogalmazott, az a célja, hogy minél többször dobogóra állhason az idei futamokon. Wéber Gábor F1-es kommentátor szerint eddig nagyon profin menedzselt volt Molnár Martin karrierje, de rendkívül rögös út vár rá.
Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Nem esett elég hó a talaj mélyebb rétegeinek feltöltődéséhez, de a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti ez a csapadék – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor egyetemi tanár szerint viszont tavaszi árvíz sem várható.
 

Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk

Medveles: folytatódik-e a hideg tél? Most minden szem Micire és Ursulára szegeződik

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Steve Witkoff szerint szombaton Floridában „konstruktív” tárgyalást folytattak az orosz különmegbízott Kirill Dmitrievvel az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai közvetítés részeként, de részleteket nem közöltek. Másnapra újabb ukrán–orosz egyeztetést terveztek Abu Dhabiban a tűzszüneti tervről, miközben Volodymyr Zelenskyy jelezte: készen állnak, de a következő találkozók időpontjáról még az Egyesült Államoktól várnak jelzést, és a területi kérdés továbbra is a fő akadály. Közben orosz dróntámadásban két ember meghalt Dniproban, és nagy áramkimaradások bénítottak meg több ukrán várost, illetve Moldova egy részét; a hatóságok ezt egy Ukrajna–Moldova távvezetékhibával magyarázták, a következő napokban pedig extrém hideget várnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen se volt még: nem tudni, hogy nyer vagy veszít a csapat, de mindenképpen eladják a döntő után

Ilyen se volt még: nem tudni, hogy nyer vagy veszít a csapat, de mindenképpen eladják a döntő után

A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 07:45
Liverpool: Szoboszlairól és Kerkezről is áradozik a brit sajtó, most Kerkez adott gólpasszt
2026. január 31. 21:24
Szájkarate, dulakodás és botrány a foci NB I-ben, mind a két edzőt kiállították
×
×
×
×