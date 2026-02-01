Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

Molnár Martin a brit Forma–4-ben eltöltött két szezonja után kategóriát vált, és idén már a brit Forma–3-nak számító GB3-bajnokságban versenyez. A 17 éves magyar autóversenyző 2024-ben 8., tavaly pedig 3. lett összetettben a brit Forma–4-ben. A kategóriaváltás után a Rodin Motorsport színeiben láthatjuk a magyar tehetséget. A GB3 mezőnye 2026-ban sem csak Nagy-Britanniában versenyez, összesen öt országba látogatnak el a csapatok és a pilóták. Július elején a Hungaroringen is lesz három futam, így Molnár Martin pályafutása során először hazai közönség előtt is rajthoz állhat formaautóval. A mezőny olyan ikonikus F1-es helyszínekre is ellátogat, mint Spa-Francorchamps, Barcelona, Silverstone vagy a Red Bull Ring. A szezon április végén Silverstone-ban kezdődik.

Molnár Martin az InfoRádióban elmondta: már túl van tíz tesztnapon a GB3-ban, és úgy érzi, mindegyik kifejezetten jól sikerült. Még nem telt el túl sok idő azóta, hogy a Rodin Motorsporthoz került, de a visszajelzések alapján folyamatosan fejlődik, egyre jobb időeredményeket ér el. A teszteken több másodéves pilótával is fel kellett vennie a küzdelmet, ami kezdetben elég nehéz volt számára, hiszen sokat számít, hogy egyévnyi tapasztalat az előnyük, de azt gondolja, fel tudott nőni a feladathoz. Nagyon örül neki, hogy őket is meg tudta közelíteni. Előfordult, hogy csak egy-két tizedmásodperccel kapott ki a rutinosabb pilótáktól. Már nagyon várja, hogy elkezdődjön a szezon, és az eddigi élmények, tapasztalatok alapján arra számít, hogy sikeres évük lesz.

A kategóriaváltás jelentős ugrást jelent, elég nagy a különbség az autók között a Forma–4 és a GB3 összevetésében. Utóbbi sorozatban

több mint száz lóerővel erősebbek az autók, jóval nagyobbak a szárnyak, illetve az egész autó nagyobb.

A Forma–4-hez képest a nagyobb szárnyak miatt a leszorító erő is sokkal jelentősebb. A Rodin Motorsport versenyzője eddig nagyon élvezi az új környezetet és az új sorozattal, új autóval való ismerkedést. Azt gondolja, gyorsan és gördülékenyen zajlik a beilleszkedése.

Molnár Martinnak már az első szezonjában az lesz a célja, hogy az egyes versenyeken a dobogós helyekért küzdjön a GB3-ban. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a tesztek még zajlanak és az autót is fejleszthetik a szezon kezdetéig, ezt is figyelembe kell venni az elvárások meghatározásánál. Ettől függetlenül

minden versenyhétvégén a dobogót fogja megcélozni.

Biztos benne, hogy a csapata versenyképes lesz, ez remélhetőleg látszódni fog már a márciusi teszteken is.

A 17 éves magyar tehetség nemcsak a GB3-bajnokság szezonkezdetét, hanem a júliusi, mogyoródi futamot is nagyon várja. Angliában négy versenyhétvégét rendeznek, további egyet-egyet pedig Belgiumban, Magyarországon, Ausztriában és Spanyolországban. Mint fogalmazott, a Forma–3-ban már nincs sok idő „pályát tanulni”, de bízik benne, hogy az F4-es tapasztalatai és az év elejei tesztek hasznára lesznek majd. Nagy bizonyítási vágy fűti, és reméli, hogy az ikonikus F1-es pályákon is jól tud majd szerepelni.

A felkészülés és az iskola mellett nem nagyon jut ideje másra, kevés a szabadideje, de pontosan tudta, hogy ez ezzel fog együtt járni, így nem éli meg teherként. Fizikális és kognitív típusú edzéseken vesz részt, elsősorban az a cél, hogy megfelelő legyen az állóképessége. A kategóriaváltás miatt még inkább figyelni kell a nyak körüli izmokra.

Molnár Martin a távolabbi célokra rátérve egyértelműen kijelentette, hogy a Forma–1-ben szeretne versenyezni. Ezért dolgozik nap mint nap, és úgy véli, jó úton halad, reálisnak tartja ennek a célnak az elérését. Nem akar kapkodni, egyelőre fejlődni szeretne, illetve lépcsőfokról lépcsőfokra haladni, de abban reménykedik, hogy 2030 környékén már arról lehet majd beszélni, hogy jöhet a bemutatkozás a Forma–1-ben.

Wéber Gábor: ha egy pilóta a következő lépcsőfokon elvérzik, onnan sokszor nincs tovább

Wéber Gábor szerint nagyon profin menedzselt volt Molnár Martin eddigi karrierje, és úgy vette a lépcsőfokokat, hogy közben nem vállalt túl nagy dolgokat. A Prima-díjas Forma–1-es kommentátor az InfoRádióban úgy fogalmazott, 17 évesen „muszáj végiglépkedni a ranglétrán, különben az ember nagyon hamar kifullad”. Szerencsére ő nem esett bele abba a hibába, hogy hirtelen túl nagyot ugrik, mert ebben az esetben nem mindig olyan csapathoz kerülnek a fiatal tehetségek, amely ideális lenne a fejlődésükhöz.

Kiemelte, hogy a kategóriaváltás fegyelmet, jó alkalmazkodóképességet igényel, a Forma–1 mezőnyében pedig nagyon kevés a pilótahely, oda eljutni rendkívül nehéz dolog. Általánosságban azért az a jellemző, hogy az F1-be bekerülő pilóták korábban „végigmentek az összes építkező kategórián, junior bajnokságon”.

Akik pedig ezekben a sorozatokban egy-két év alatt megvetették a lábukat, esetleg bajnokok lettek, már könnyebben és gördülékenyebben tudtak feljebb lépni.

Wéber Gábor azt gondolja, ez a „normális építkezési mód”, és ahogy a matematikában is először megtanulunk összeadni, kivonni, majd utána következnek a nehezebb műveletek, az autósportban sem lehet a nulláról vagy a gokart világából egyből beülni valamelyik Forma–1-es csapat autójába.

A kommentátor még mindig elég kis esélyt lát arra, hogy a közeljövőben egy magyar pilóta eljusson az F1-be, de azt gondolja, Molnár Martin megjelenésével mégiscsak egyre növekszik az esély erre. Ő most legalább három lépésre van a Forma–1-től, azt viszont nem lehet kétségbe vonni, hogy nagyot lépett előre ezzel a mostani váltással. Kiemelte, hogy a GB3-as autók már nagyon közel vannak az FIA Forma–3-as kategóriához, és előbbi sorozat mezőnye is a legjobb, legrangosabb pályákon versenyez. Úgy véli,

Molnár Martin tanulási szempontból az egyik legjobb kategóriába került, ami az FIA Forma–3 előtti lépcsőfokokat illeti.

Wéber Gábor szerint a GB3 erősebb sorozat a korábbi Formula Renault-hoz képest, de igazából mindkét széria megfelelő „köztes megálló” az F4 után.

Úgy véli, 17 évesen még nem dől el túl sok minden a későbbi karriert illetően, de felhívta a figyelmet arra, hogy technikai sportokban egy éles kategóriaváltás után ha egy pilóta „a következő lépcsőfokon elvérzik, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen nincs tovább”. Mint fogalmazott, ebben a világban minden fiatal a karrierjéért, a jövőjéért küzd, közben pedig fejlődik és tanul. Minden egyes kategóriaváltás újdonságokkal jár együtt, egyre erősebbek az autók, egyre nagyobb a leszorító erő, újabb és újabb ismereteket kell szerezniük a pilótáknak. Az az ideális, ha ezek a folyamatok egy idő után már automatizmusként működnek.

A versenyzőknek alkalmazkodniuk kell az új környezethez, hiszen egyre nagyobb csapatokkal dolgoznak együtt, folyamatosan bővül a körülöttük tevékenykedő mérnökök száma, meg kell szokniuk a miliőt. Az autó beállítása mindig kulcsfontosságú, ezért hatékony együttműködés és együttgondolkodás szükséges.

„Ez egy hosszú, nehéz tanulási folyamat. Az ember nem tudja ezeket az utcáról vagy a gokartból beesve rögtön magára szedni az F1-ben. Természetesen vannak adottságbeli eltérések ilyen szinten is, mint ahogy a vezetésben is, ezekhez tapasztalat és rutin kell” – összegzett Wéber Gábor.