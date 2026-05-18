José Mourinho a Real Madridhoz készül és a Barcelonából igazolna

José Mourinho az elmúlt szezon nagy részét a Benficánál töltötte. Különleges mérleget ért el: vele egyetlen meccset sem veszítettek a Primeira Ligában, a sok döntetlen miatt mégsem sikerült elhódítani a bajnoki címet. A Sasok a harmadik helyen végeztek a rivális Porto és a Sporting CP mögött.

Bár a Benfica szurkolói a „csak harmadik hely” ellenére szívesen marasztalták volna, a Real Madrid visszautasíthatatlan ajánlatot tett

Fabrizio Romano, az olasz „transzferguru” is megerősítette, hogy közel a megállapodás, a Real Madridot 2010 és 2013 között irányító José Mourinho visszatér. A 63 éves szakember kétéves szerződést kap.

Carlo Ancelotti tavaly májusi távozása óta előbb

Xabi Alonso irányította a csapatot, majd januárban Álvaro Arbeloa vette az irányítást. Ám miután a Madrid sorozatban a második idényben sem szerzett egyetlen trófeát sem, Florentino Pérez elnök úgy döntött, hogy visszahívja a csapathoz egyik kedvencét, José Mourinhót.

A Special One korábban azt sugallta, hogy „99 százalék esélye" van annak, hogy a Benficánál marad, a Bernabéu csábítása átírta a helyzetet.

Állítólag Mourinho már azon gondolkodik, hogyan erősíthetné meg támadójátékát. A jelentések szerint érdeklődik Marcus Rashford átigazolása iránt, aki korábban a Manchester Unitednél már játszott a keze alatt. Az angol válogatott játékos a szezont kölcsönben töltötte a Camp Nouban, de a Barcelona anyagi nehézségei lehetőséget kínálnak a Real Madridnak.