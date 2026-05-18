José Mourinho, a Tottenham Hotspurs vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Bournemouth-Tottenham Hotspur mérkőzésen Bournemouthban 2020. július 9-én.
José Mourinho a Real Madridhoz készül és a Barcelonából igazolna

Egyre közelebbi José Mourinho visszatérése a Real Madridhoz. A portugál edző állítólag szóbeli megállapodást kötött arról, hogy ő lesz a Real Madrid következő vezetőedzője. Állítólag a jövő hét elején, a La Liga befejezése után érkezik a csapathoz.

José Mourinho az elmúlt szezon nagy részét a Benficánál töltötte. Különleges mérleget ért el: vele egyetlen meccset sem veszítettek a Primeira Ligában, a sok döntetlen miatt mégsem sikerült elhódítani a bajnoki címet. A Sasok a harmadik helyen végeztek a rivális Porto és a Sporting CP mögött.

Bár a Benfica szurkolói a „csak harmadik hely” ellenére szívesen marasztalták volna, a Real Madrid visszautasíthatatlan ajánlatot tett

Fabrizio Romano, az olasz „transzferguru” is megerősítette, hogy közel a megállapodás, a Real Madridot 2010 és 2013 között irányító José Mourinho visszatér. A 63 éves szakember kétéves szerződést kap.

Carlo Ancelotti tavaly májusi távozása óta előbb

Xabi Alonso irányította a csapatot, majd januárban Álvaro Arbeloa vette az irányítást. Ám miután a Madrid sorozatban a második idényben sem szerzett egyetlen trófeát sem, Florentino Pérez elnök úgy döntött, hogy visszahívja a csapathoz egyik kedvencét, José Mourinhót.

A Special One korábban azt sugallta, hogy „99 százalék esélye" van annak, hogy a Benficánál marad, a Bernabéu csábítása átírta a helyzetet.

Állítólag Mourinho már azon gondolkodik, hogyan erősíthetné meg támadójátékát. A jelentések szerint érdeklődik Marcus Rashford átigazolása iránt, aki korábban a Manchester Unitednél már játszott a keze alatt. Az angol válogatott játékos a szezont kölcsönben töltötte a Camp Nouban, de a Barcelona anyagi nehézségei lehetőséget kínálnak a Real Madridnak.

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány

Egyelőre Keir Starmer mögött támogatás van a kormányon belül, és úgy tűnik, túl sok a fellépni látszó ellenjelölt ahhoz, hogy sikeres legyen egy kormányfőváltási kísérlet. De a helyzet napról napra változhat Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, Wes Streeting emblematikus egészségügyi miniszter kiszállása is egy ilyen jel lehet.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az előbb Kijevet, majd Moszkvát ért nagyszabású dróntámadások után kisebb intenzitással folytatódott a drónháború a két fél között. Oroszország hétfőre virradó éjjel drónokkal és rakétákkal támadta Odessza és Dnyipro városokat, összesen tizenketten sérültek meg. Ukrajna az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, illetve a Rosztovi terület másik két járását támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett.

WHO gives update on hantavirus and Ebola after outbreaks

World Health Organization (WHO) chief Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus is due to speak shortly. The health agency has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency, while 11 cruise ship passengers have confirmed cases of hantavirus.

