2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Egy diákmunkás régi iratokat rendez a nyíregyházi önkormányzat irattárában 2015. július 9-én. A város önkormányzata és intézményei az állami diákmunka programban146 diákot foglalkoztat egy hónapig, napi hat órában.
Diákok! Ennyi lesz az órabér nyáron

A nyári szünidő közeledtével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9 százalékos növekedés – közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet hétfőn.

Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártás-termelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban (BSC) és a fizikai munka esetében 2350 forint az órabérek átlaga, a beszerzés, logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként.

Kiemelték, hogy az IT, telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok.

Közölték, a vendéglátás és idegenforgalom bérszintje alapvetően 2200 forintról indul, ám a főszezonban, a kiemelt turisztikai központokban (például a Balatonnál vagy Budapesten) az órabérek a 2600 forintot is meghaladhatják, különösen a már nagyobb tapasztalattal rendelkezőknél.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZJA-mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget kézhez kapja.

Ezen felül a cégek extra juttatásokkal is igyekeznek magukhoz csábítani a fiatalokat: vidéken a bejárási támogatás lehet ilyen eszköz, a hibrid munkavégzés lehetősége pedig elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban vonzó hívószó a 29 éves vagy annál fiatalabb Z generáció számára.

Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint a munkaerőpiacon az év eddigi hónapjaiban 8-10 százalékkal csökkent a diákoknak meghirdetett pozíciók száma, a visszaesés főként az általános irodai munkák és a szakmai gyakornoki pozíciók körében jelentkezett. Egyes területeken a gazdasági környezet bizonytalansága miatt, míg máshol az AI térnyerése miatt csökkentették a foglalkoztatott diákok létszámát.

Az iskolaszövetkezet, azonban úgy vélte, hosszabb távon ez a stratégia visszaüthet, mivel utánpótlási nehézségeket okozhat az adott cégeken belül.

A közlemény idézte Pénzes Lilit, a Trenkwalder diáküzletágának operatív vezetőjét, aki elmondta a piac kisebb visszaesése ellenére, aki a tanulmányi szünetben szeretne munkát vállalni, egyelőre még rengeteg lehetőség között válogathat. A jelentkezésnél komoly előnnyel indulnak, akik – a jellemzően heti 20-25 órára vállalt – munkaidejük beosztásával rugalmasan tudnak alkalmazkodni a foglalkoztató cég igényeihez.

A hosszú távra tervező sikeres cégek többsége elkötelezett a diákfoglalkoztatás iránt, amely rövid távon a gyors, rugalmas és gazdaságos munkaerőutánpótlást biztosít, hosszabb távon pedig megalapozza a hatékony utánpótlásnevelést is – mutatott rá közleményében az iskolaszövetkezet.

Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra
Minden korábbinál határozottabban kiállt a budapesti olimpiai és paralimpiai rendezés mellett Karácsony Gergely. A főpolgármester a MOB közgyűlése után az InfoRádiónak adott interjúban egyértelművé tette, hogy a városhoz kell szabni a két kiemelt sporteseményt, nem fordítva, és hogy Budapesten kívüli helyszíneket is be lehetne vonni. Beszélt a szolidaritási adóról szóló egyeztetésekről és arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés hangvétele és munkája megváltozik.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére."
 

Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett hétfőn, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

On Monday Iran said it had responded to the latest US proposal and that exchanges with Washington were continuing.

