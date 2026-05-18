Diákok! Ennyi lesz az órabér nyáron

Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártás-termelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban (BSC) és a fizikai munka esetében 2350 forint az órabérek átlaga, a beszerzés, logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként.

Kiemelték, hogy az IT, telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok.

Közölték, a vendéglátás és idegenforgalom bérszintje alapvetően 2200 forintról indul, ám a főszezonban, a kiemelt turisztikai központokban (például a Balatonnál vagy Budapesten) az órabérek a 2600 forintot is meghaladhatják, különösen a már nagyobb tapasztalattal rendelkezőknél.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZJA-mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget kézhez kapja.

Ezen felül a cégek extra juttatásokkal is igyekeznek magukhoz csábítani a fiatalokat: vidéken a bejárási támogatás lehet ilyen eszköz, a hibrid munkavégzés lehetősége pedig elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban vonzó hívószó a 29 éves vagy annál fiatalabb Z generáció számára.

Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint a munkaerőpiacon az év eddigi hónapjaiban 8-10 százalékkal csökkent a diákoknak meghirdetett pozíciók száma, a visszaesés főként az általános irodai munkák és a szakmai gyakornoki pozíciók körében jelentkezett. Egyes területeken a gazdasági környezet bizonytalansága miatt, míg máshol az AI térnyerése miatt csökkentették a foglalkoztatott diákok létszámát.

Az iskolaszövetkezet, azonban úgy vélte, hosszabb távon ez a stratégia visszaüthet, mivel utánpótlási nehézségeket okozhat az adott cégeken belül.

A közlemény idézte Pénzes Lilit, a Trenkwalder diáküzletágának operatív vezetőjét, aki elmondta a piac kisebb visszaesése ellenére, aki a tanulmányi szünetben szeretne munkát vállalni, egyelőre még rengeteg lehetőség között válogathat. A jelentkezésnél komoly előnnyel indulnak, akik – a jellemzően heti 20-25 órára vállalt – munkaidejük beosztásával rugalmasan tudnak alkalmazkodni a foglalkoztató cég igényeihez.

A hosszú távra tervező sikeres cégek többsége elkötelezett a diákfoglalkoztatás iránt, amely rövid távon a gyors, rugalmas és gazdaságos munkaerőutánpótlást biztosít, hosszabb távon pedig megalapozza a hatékony utánpótlásnevelést is – mutatott rá közleményében az iskolaszövetkezet.