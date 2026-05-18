2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Harry Kane, a Bayern München játékosa örül góljának a labdarúgó klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Bayern München - Flamengo mérkőzésen a floridai Miamiban 2025. június 29-én. A Bayern München 4-2-re győzött és a negyeddöntőbe jutott.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Harry Kane fizetésemelést követel a Bayern Münchennél

Infostart

Harry Kane – noha korábban arról lehetett olvasni, hogy a Barcelona kiszemelte Robert Lewandowski helyére – állítólag készen áll arra, hogy meghosszabbítsa a Bayern Münchennel kötött szerződését. Ugyanakkor az angol válogatott csapatkapitánya súlyos pénzügyi feltételt szabott az aláírásához. Hasonló összeget szeretne kapni, mint csapattársa, Jamal Musiala.

Ez a gyakorlatban körülbelül éves szinten ötmillió eurós emelést jelentene a mostani 25 millióhoz képest. A Kicker beszámolója szerint a pénzügyi feltételek valószínűleg a klub bérszerkezetétől függenek.

Kane nem fogad el a német válogatott játékosénál alacsonyabb fizetést, különösen azt figyelembe véve, hogy a szaúdi ligában a mostani fizetése dupláját is megkereshetné.

A pénzügyi nehézségek ellenére a Bayern továbbra is optimista a megállapodás elérésével kapcsolatban, arra is gondolva, hogy Harry Kane és családja kifejezetten jól érzi magát Münchenben.

Korábban felvetődött, hogy a támadó visszatér a Premier League-be, ahol korábban 213 gólt szerzett. Ennek az lehetett volna az első számú célja, hogy megdöntse Alan Shearer 260 gólos rekordját.

Ez immár sokkal kevésbé valószínű, mint hogy a nyáron már 33 éves csatár 2030 júniusáig Németországban marad.

A Bayern állítólag egy szerényebb, egyéves hosszabbítást javasolt 2029-es opcióval, a csatár hosszabb távú szerződést szorgalmaz.

Harry Kane nagyszerű klubidényt zárt. Minden sorozatot figyelembe véve 58 gólig jutott, a legerősebb öt bajnokságban senki sem ért el ilyen magas gólszámot 2016 óta.

A legutóbbi három idényben őt koronázták a Bundesliga gólkirályává.

Kane és csatártársai, Michael Olise és Luis Diaz remek hármast alkottak. A klub rekordot jelentő 122 góllal fejezte be a Bundesliga-szezont.

Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések

Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálták, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak a kormányszóvivők, valamint Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményen kiderült, hogy például az előző építési minisztérium költségvetésébe nem volt betervezve 286 milliárd forintnyi kiadás. Az üzemanyagok védett ára kapcsán a kormányfő úgy vélekedett, hogy ezt az intézkedést nem lehet a végletekig fenntartani, mert hosszabb távon ezt is a magyar emberek fizetik meg.

Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy!

Londontól New Yorkig: járd be a világ leghíresebb galériáit egyetlen kvízzel! Teszteld, mennyire ismered az ikonikus műveket és azok állandó &quot;lakhelyeit&quot;.

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

