Harry Kane fizetésemelést követel a Bayern Münchennél

Ez a gyakorlatban körülbelül éves szinten ötmillió eurós emelést jelentene a mostani 25 millióhoz képest. A Kicker beszámolója szerint a pénzügyi feltételek valószínűleg a klub bérszerkezetétől függenek.

Kane nem fogad el a német válogatott játékosénál alacsonyabb fizetést, különösen azt figyelembe véve, hogy a szaúdi ligában a mostani fizetése dupláját is megkereshetné.

A pénzügyi nehézségek ellenére a Bayern továbbra is optimista a megállapodás elérésével kapcsolatban, arra is gondolva, hogy Harry Kane és családja kifejezetten jól érzi magát Münchenben.

Korábban felvetődött, hogy a támadó visszatér a Premier League-be, ahol korábban 213 gólt szerzett. Ennek az lehetett volna az első számú célja, hogy megdöntse Alan Shearer 260 gólos rekordját.

Ez immár sokkal kevésbé valószínű, mint hogy a nyáron már 33 éves csatár 2030 júniusáig Németországban marad.

A Bayern állítólag egy szerényebb, egyéves hosszabbítást javasolt 2029-es opcióval, a csatár hosszabb távú szerződést szorgalmaz.

Harry Kane nagyszerű klubidényt zárt. Minden sorozatot figyelembe véve 58 gólig jutott, a legerősebb öt bajnokságban senki sem ért el ilyen magas gólszámot 2016 óta.

A legutóbbi három idényben őt koronázták a Bundesliga gólkirályává.

Kane és csatártársai, Michael Olise és Luis Diaz remek hármast alkottak. A klub rekordot jelentő 122 góllal fejezte be a Bundesliga-szezont.